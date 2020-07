El despido de la titular de Justicia y el derecho del pueblo a saber

Nos sorprendió el fin de semana con el despido, aún misterioso, de la Secretaria de Justicia, la licenciada Dennise Longo Quiñones. Como se ha estilado últimamente, aunque también en pasadas administraciones, los anuncios controversiales se hacen al inicio de un fin de semana, “para que la noticia se muera de aquí al lunes”. Así también acaba de ocurrir con la firma del nuevo Código Electoral, obra del partido de la gobernadora sin el consenso de nadie más. Pero como adelanté, este estilo, de muy pobre apertura pública, se ha utilizado por décadas en Puerto Rico, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo.

Apoyada en que se trata de un puesto de confianza, la gobernadora se ha negado a dar explicaciones públicas sobre la razón para haber despedido a la secretaria de Justicia. Y no se trata de una mera plaza de confianza, sino del segundo en la línea de sucesión a la gobernación. Si alguien conoce de primera mano la importancia de este cargo es la propia gobernadora, que en virtud de ocupar tal puesto, y en atención a la línea sucesoral establecida, hoy ocupa la gobernación de Puerto Rico.

¿Viene la gobernadora obligada a explicar públicamente el motivo del despido de la secretaria Longo? Dos miembros muy importantes de su partido implicaron, en entrevista periodística, que la gobernadora no está obligada a hacerlo, pero que debería explicar, “para darle tranquilidad al pueblo”. Difiero; la gobernadora viene moral y legalmente obligada a decirle al ya maltrecho pueblo de Puerto Rico la razón por la cual despidió a su secretaria de Justicia. No logro comprender qué argumento válido de política pública puede dar fundamento a la omisión de una respuesta clara y pormenorizada sobre una acción tan importante como el despido de una funcionaria de tan alta jerarquía. No hacerlo solo contribuye a la especulación y a ahondar en el déficit de credibilidad que ya tanto afecta a nuestras instituciones públicas.

Todo lo anterior se centra en el aspecto moral, de deferencia y de respeto a la gente de Puerto Rico. Pero en el aspecto estrictamente legal la explicación pública de este despido es ineludible. Se acaba de concluir en la Cámara de Representantes una importante investigación sobre ciertas transacciones para la compra de pruebas médicas referentes a la pandemia del COVID-19. Con razón o sin razón, no tengo criterio para juzgarlo, varios importantes funcionarios de gobierno, algunos presuntamente vinculados a la Mansión Ejecutiva, han sido referidos para determinación criminal tanto al Departamento de Justicia de Puerto Rico como a otras entidades de ley y orden del país.

Ante ese hecho, la destitución de la secretaria de Justicia levanta múltiples interrogantes, muy perturbadoras. Es cierto que la licenciada Longo Quiñones ocupaba un puesto de la confianza de la gobernadora, es igualmente cierto que la gobernadora la puede destituir a su discreción. Pero no es cierto que ante las graves circunstancias que rodean este asunto pueda la gobernadora guardar silencio sobre tan crucial evento. Se impone el derecho del pueblo a saber qué paso, qué motivó esta acción en medio de un referido de una investigación de naturaleza criminal que supuestamente involucra a funcionarios públicos de la administración que la gobernadora lidera. El silencio, más que favorecerle, lacera inevitablemente la credibilidad de la propia gobernadora y de su administración.

Ante este choque de alternativas, el derecho del pueblo a saber qué hace su gobierno debe prevalecer sobre cualquier otro interés. La historia política de las últimas décadas está llena de ejemplos que aconsejan exactamente lo opuesto a la -respuesta que escuchamos desde la Fortaleza. Baste con mirar algunos eventos en el pasado de los Estados Unidos.

Esperemos que, en este caso, para beneficio del pueblo, la administración de gobierno y de la propia Gobernadora, la prudencia prevalezca.