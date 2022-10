El Día Mundial de los Animales en Puerto Rico

El 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales. La fecha es momento para reflexionar cómo nos relacionamos con los animales. No es un llamado en el cual nos limitemos a sentir lastima por los malos tratos, bajo muchísimas modalidades. Es un llamado incómodo para mirarles, no desde nuestro privilegio de especie humana, sino desde el reconocimiento de que les discriminamos al no considerar sus intereses ni reconocer sus derechos.