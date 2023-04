El ELA y el Congreso: del proyecto Young al nuevo proyecto de status

Mucho se ha comentado sobre la exclusión del ELA del proyecto de status HR 8393, aprobado a fines del año pasado en la Cámara federal y sobre la presentación reciente de un proyecto similar. Aunque es cierto que es la primera vez que la palabra Commonwealth no aparece entre las opciones, en las versiones anteriores aprobadas por el Congreso desde 1998 el nombre aparecía, pero la alternativa de Estado Libre Asociado de verdad no estaba.

Yo no olvido que en el Proyecto Young de 1998 estaba la opción de Commonwealth de la siguiente manera: en su parte introductoria decía que Puerto Rico seguía bajo los poderes plenarios del Congreso; y en la parte sustantiva se definía al Commonwealth como una opción bajo la soberanía de Estados Unidos. Añadía que el policy del Congreso era que la relación se disolvería solamente por consentimiento mutuo, que teníamos autonomía para gobierno propio, pero que el Congreso retenía el poder de legislar sobre Puerto Rico y enmendar la relación unilateralmente. Además, disponía la permanencia de la ciudadanía americana by statute.

PUBLICIDAD

El HR 8393 no es el primer proyecto aprobado en la Cámara federal que excluye el ELA. El ELA con las clarificaciones jurídicas que reclamaba Muñoz Marín no ha estado en ningún proyecto congresional aprobado en los pasados 25 años, escribe Aníbal Acevedo Vilá. (Shutterstock)

En aquel momento todo el liderato del PPD, incluyendo a Rafael Hernández Colón y Sila Calderón, nos opusimos al proyecto porque, a pesar de incluir una opción llamada Commonwealth, declaraba que el Congreso retenía poderes plenarios y el concepto de mutuo consentimiento lo reducía a un asunto de policy, sin obligatoriedad y mantenía el poder unilateral del Congreso para cambiar la relación. También describía nuestra ciudadanía americana como una by statute, lo que significaba que un Congreso futuro la podía eliminar.

Doce años después (2010), el Congreso aprobó el HR 2499, que disponía para una doble votación; en la primera se le preguntaba al elector si quería mantener su present form of political status o si quería cambiarla, pero no definía qué significaba ese present form. Si el elector votaba para cambiar el status presente, entonces tenía la opción de votar por estadidad, independencia o libre asociación. Pero luego de una enmienda aprobada durante el debate en el hemiciclo, en esa segunda ronda se incluyó la opción de Commonwealth como el deseo expreso para que Puerto Rico should continue to have its present form of political status.

Estos dos antecedentes incluían una cosa llamada Commonwealth, pero no era realmente la opción que históricamente hemos defendido los estadolibristas basada en un pacto bilateral, bajo la cual el Congreso no tiene poderes plenarios ni puede hacer cambios a menos que sea por consentimiento mutuo y con la ciudadanía americana garantizada constitucionalmente. Lo que esos dos proyectos ofrecían era un voto por el territorio, lo mismo que tienen Islas Vírgenes, Guam y Samoa Americana.

PUBLICIDAD

Por ende, el HR 8393 no es el primer proyecto aprobado en la Cámara federal que excluye el ELA. El ELA con las clarificaciones jurídicas que reclamaba Muñoz Marín en su carta al presidente Kennedy en 1962 no ha estado en ningún proyecto congresional aprobado en los pasados 25 años, ni lo ha defendido ninguna Casa Blanca. Lo que hizo el HR 8393 fue excluir la opción del territorio por la cual nadie aboga en Puerto Rico porque no es otra cosa que la colonia. Una colonia en la que el Congreso retiene poderes absolutos para legislar sobre nosotros, como lo hizo con Promesa.

Está claro desde fines del siglo pasado que el Congreso no reconoce que en 1952 hubo un cambio de status y que Puerto Rico dejó de estar bajo sus poderes plenarios. De hecho, cualquier forma de asociación dentro de la cláusula territorial siempre estará bajo los poderes plenarios del Congreso, y bajo esa cláusula no hay pacto que valga, y los poderes bajo esa disposición el Congreso no los puede renunciar. Esa es la realidad y no reconocerla es vivir en negación.

LEE MÁS:

500 años más de colonia, por Benjamín Torres Gotay