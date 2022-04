El entrelíneas del Supremo federal en el caso Vaello Madero

En el caso Vaello Madero el Tribunal Supremo repitió lo que ya había dicho desde 1978: que como Puerto Rico tiene el beneficio que no tienen los estados de estar exento del pago de contribuciones federales, el Congreso no tiene que tratarlo igual que a los estados en el uso del presupuesto al que no aportan. Aunque no varió nada de lo decidido en Califano y en Harris, proveyó unas explicaciones adicionales que conviene analizar.