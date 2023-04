El fenómeno “Gasolina”, veinte años después

Es increíble pensar que han pasado 20 años desde que el disco Barrio Fino revolucionó la industria musical. Una producción que no tan solo redefinió la percepción de la palabra “barrio” sino que, de cierta manera, en términos de negocio, le devolvió el poder al artista después de años en que la música era controlada por las grandes maquinarias institucionales. En el caso de Barrio Fino, Daddy Yankee era su propia disquera (El Cartel Records), su propia publicadora (Los Cangris Inc.) y, más importante aún, era el dueño de su destino.

Respaldado por su esposa, su instinto y su visión, Daddy Yankee siempre tuvo una visión global sobre su música. Sin tener un 5% de la tecnología que existe hoy, su meta era innovar y que su contenido se escuchara hasta en los lugares donde el español no era el idioma principal. Veinte años atrás, DY quería que todo se fuera viral sin la existencia de YouTube ni Spotify, y así lo logró con “Gasolina”.

El éxito de ‘Gasolina’, que esta semana se convirtió en la primera canción de reggaetón incluida en el Registro Nacional de Grabaciones del Congreso, señaló la explosión mundial del género urbano, escribe Carlos Pérez. (VANESSA SERRA DIAZ)

DY siempre se caracterizó por proteger su contenido como si fuera uno de sus hijos. Hasta que la música no estuviera final, no la compartía y en muchos casos no lo hacía sino hasta minutos antes del lanzamiento. En mi caso, tuve la bendición de trabajar como director creativo del proyecto, con la responsabilidad de desarrollar la imagen del disco con meses de anticipación, desde la fotografía hasta el diseño de la portada, página web, identidad gráfica, y finalmente conceptualizando y dirigiendo el video musical.

Pero aún trabajando de cerca con DY por meses, la primera vez que escuché “Gasolina” fue mientras el disco se masterizaba en Salomón Mastering en Toa Baja. Recuerdo que, como la mayoría de la gente al principio, le comenté que “Gasolina” no era la mejor canción del disco. Su respuesta inmediata y casi tajante fue: “Confirmado por el pueblo que va a hacer un éxito”. “Se la he compartido a niños y viejitos del barrio. Todos la bailan por igual y repiten el coro. Es un éxito seguro”. Tal como si un padre hablara de su hijo recién nacido, DY me desarmó por completo y lo dejé ahí.

En ese momento MTV permitía 4 minutos y medio por video, y es entonces que DY decide combinar tres canciones en un video: “King Daddy”, el tema que conceptualmente introducía el personaje de DY, “Gasolina”, su nuevo hijo, y “No me dejes solo”, con Wisin y Yandel, tema que para muchos sería el más comercial del disco. Es importante comentar que un amigo me alquiló un Mercedes Benz antiguo por $200 para usarlo en la imagen de la portada del sencillo de “Gasolina”. Pensábamos que si todo el género estaba usando carros deportivos exóticos, ¿por qué no usar un clásico?

“Gasolina” celebró la primera década de DY como artista y 20 años después, “Despacito”, con Luis Fonsi, celebró sus tres décadas como artista, escribe Carlos Pérez. (ELNUEVODIA.COM)

Cuando escribo el tratamiento del video musical con DY, queríamos presentar carros de carrera tipo “dragster”, creando un tipo de fiesta urbana en la pista. Decidimos filmar en Santo Domingo, porque mi papá me había comentado que en la próxima semana habría unas carreras en el autódromo Las Américas y coincidían con un viaje promocional de DY a Santo Domingo. Todo parecía estar súper alineado. Lo menos que imaginamos era que el último día de las carreras, víspera del rodaje, uno de los dos conductores que iban a trabajar en el mismo muere por un accidente en el mismo carro (QEPD). La idea de trabajar con carros “dragster” se desvaneció y tuvimos que resolver a última hora con un carro y una motora.

Durante el día filmamos escenas de “King Daddy” por la Zona Colonial y ya en la noche filmamos para “Gasolina”. Recuerdo que se me ocurrió a última hora crear una pared de tablillas de carro para que DY cantara al frente y estuvimos quitando las tablillas, prestadas, a todo carro que se nos aparecía de frente. La noche la terminamos grabando a DY con Wisin y Yandel en el estacionamiento de la misma pista.

Como distribuimos los cuatro minutos entre tres canciones, solo se filmó material para el minuto treinta, que le correspondía a “Gasolina”. Cuando el tema revienta, básicamente se repitió el mismo material del coro y se añadieron tomas “b-roll” que a lo mejor en un mundo ideal no se hubieran usado. Pero ya con el fuego de “Gasolina” y Barrio Fino fuera de control, la velocidad de todos los procesos aumentó dramáticamente.

En mi opinión, la actuación de Daddy Yankee en los Premios Lo Nuestro del 2005, cuando voló un Lamborghini rojo sobre el público, consagró a “Gasolina” como el himno del género urbano y a DY como uno de los artistas latinos más innovadores en la historia musical. También fue la primera canción de reggaetón en ser nominada a un Grammy Latino, mérito compartido con los productores Lunny Tunes y el co-compositor Eddie Dee. El video musical obtuvo dos nominaciones a los MTV Awards, siendo nominado en categorías en inglés un tema en el idioma español (co-dirigido por K. López y producido por Juan Basanta para Elastic People).

El éxito rampante de “Gasolina” se convirtió en la herramienta que logró la presentación por todo lo alto de Daddy Yankee y del género del reggaetón al mundo entero. No podemos ignorar los años de desarrollo del género en el “underground” y del trabajo y la convicción de muchísimos artistas desde el comienzo. Pero sin duda alguna, el éxito global de “Gasolina” y de Barrio Fino consolidaron a Daddy Yankee como el máximo líder del movimiento y al género ante el mundo, de una forma inmediata y contundente. DY y “Gasolina” fueron embajadores del reggaetón. Más allá del éxito de “Gasolina” no podemos olvidar que DY estuvo desde el comienzo del género “underground” y que nombra el género “reggaetón” en el Playero 34.

“Gasolina” celebró la primera década de DY como artista y 20 años después, “Despacito”, con Luis Fonsi, celebró sus tres décadas como artista. Tener las dos canciones latinas más importantes de los últimos 20 años es algo realmente poderoso, sin olvidar su extenso catálogo de éxitos.

“Gasolina” entró a la lista de las “50 mejores canciones de todos los tiempos” de Billboard. En el 2021, entró en la misma lista, pero de la revista Rolling Stone, y esta semana se convirtió en la primera canción de reggaetón que es incluida en el Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de Estados Unidos. ¡Qué mejor regalo para DY en el año de su retiro! Esto ubica a DY y “Gasolina” junto a canciones de los Beatles, Led Zeppelin, The Police, Queen, Jay Z y Run DMC, para nombrar algunos. Tampoco nos podemos olvidar que también ubica a “Gasolina” junto a “Azúcar pa’ ti” de Eddie Palmieri, “Lamento borincano” de Rafael Hernández, “Dance Mania” de Tito Puente y “Livin’ la vida loca”, de Ricky Martin.

Si tuviera que abundar en lo que representó “Gasolina” para la industria, el género, Puerto Rico y para millones de jóvenes alrededor del mundo, necesitaría unas cuantas columnas más. Desde sonar en Iraq en tiempos de guerra a ser bailada por los japoneses en estadios de béisbol. La historia es extensa y entretenida. Pareciera que todo pasó ayer y ya, tras 20 años, es increíble todo lo logrado y cómo el género ha seguido evolucionando.

Más increíble aún es cómo DY se ha mantenido relevante y en la cima de la industria por tres décadas. Si fuera un boxeador, se estaría retirando como el campeón indiscutible. ¿Treinta años sin vacaciones? Creo que Raymond Ayala se las merece y qué mejor forma de comenzarlas que teniendo su música enmarcada dentro de las páginas de la historia nuevamente. Estoy seguro que “Gasolina” no será lo último que entra de su catálogo al Registro Nacional de Grabaciones del Congreso. Hasta la próxima…

