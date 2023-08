El fin de la profesión del maestro en Puerto Rico

Con el inicio del nuevo año académico, una de las preguntas obligatorias que le hago a mis estudiantes es: ¿qué deseas ser cuando seas grande? A lo largo de los años, he escuchado una variedad de respuestas. Sin embargo, en el tiempo que llevo como educador, no he tenido ni un solo alumno que me diga: “yo voy a estudiar para ser maestro”. Acto seguido, y casi conociendo la respuesta, apelo a mi curiosidad y les pregunto: ¿hay alguno interesado en ser maestro?