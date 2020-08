El golpe de Estado del PNP y el PPD

Lo que aconteció durante el transcurso del día de hoy en el desarrollo de las primarias de los dos partidos principales es, sencillamente, insólito e inaudito.

La responsabilidad de que todo esté listo para un evento electoral es una responsabilidad compartida del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y de los partidos políticos, a través de sus comisionados electorales. En caso de primarias, la responsabilidad de los partidos es mayor, pues se trata de procesos internos para seleccionar sus candidatos a las elecciones. Si las papeletas, maletines con materiales o cualquier otro elemento indispensable para el desarrollo responsable de un proceso electoral no está listo, corresponde a los comisionados electorales denunciarlo y tomar las medidas para remediarlo a tiempo.

En esta ocasión, ni el comisionado del PNP ni el del PPD hicieron de manera efectiva su trabajo. Por ello, no pueden escapar de su responsabilidad, imputando la responsabilidad exclusiva de lo acontecido al presidente de la CEE. El presidente, sin duda, ha fallado, pero los comisionados también. Lo mismo también puede decirse de la señora gobernadora, pues ella como primera ejecutiva es la responsable de que la ley se haga cumplir en Puerto Rico y de que existan los recursos para llevar a cabo estos procesos.

Resulta igualmente insólito que los presidentes de los dos partidos principales se hayan apoderado del proceso electoral y de manera ilegal lo hayan paralizado, echando a un lado a los funcionarios institucionales y sin haber consultado o contar con el aval de los aspirantes a la gobernación que participaban en el proceso. Ni a Thomas Rivera Schatz ni a Aníbal José Torres la condición de presidentes de sus respectivos partidos los convierte en dueños absolutos de los mismos y mucho menos de los procesos electorales en Puerto Rico, para por su cuenta disponer lo que se iba a hacer en desatención de la ley.

La gran pregunta es por qué esto ocurre y más aún, por qué el PPD se hace cómplice de esta posposición. Puede haber razones múltiples, incluyendo las que han ofrecido los propios presidentes de los partidos, pero también puede haber otras. Una pregunta inevitable es si esta paralización se efectuó porque le convenía a la gobernadora o a alguno de los aspirantes del PPD. Los números que han trascendido de los colegios que sí pudieron llevar a cabo la votación favorecen a Pedro Pierluisi. En el caso del PPD, Charlie Delgado parecía estar posicionado para triunfar hoy. En una semana, cualquier cosa puede pasar.

La bifurcación del proceso electoral, en donde la mitad de los electores vota un día bajo unas circunstancias particulares y la otra mitad, en otro día en circunstancias distintas, no es lo deseable. Más aún, qué pasa con el elector que hoy se presentó a votar pero no pudo hacerlo porque las papeletas no llegaron y, la semana que viene, por compromisos previos o situaciones inesperadas no puede votar. Esto implica que ciudadanos pueden terminar el proceso sin poder ejercer su derecho al voto.

En conclusión, para efectos prácticos, los presidentes del PPD y el PNP han infligido un golpe de estado a la democracia y a la regularidad del proceso electoral. Aquel o aquella que finalmente prevalezca cuando puedan contarse todos los votos estará irremediablemente afectado en su legitimidad. Los dos partidos principales se han impugnado y erosionado en su imagen ante el electorado. Más aún, le han hecho un gran trabajo a los partidos emergentes y minoritarios, al hacer patente ante muchos ciudadanos la necesidad de optar por otras alternativas fuera de los partidos principales.