El llanto entre Shakira y Cortázar

Siempre he llorado. Llorar nunca ha sido un problema para mí, tampoco un signo de debilidad. Llorar me ayuda a descargar y hacer mi peso más liviano. Confieso esto y me remito a la exitosa producción musical BZRP Sessions #53 de Shakira y Bizarrap. Tal como se ha discutido ampliamente, el tema es una recreación de la artista sobre su más reciente ruptura con el famoso deportista Gerard Piqué, padre de sus dos hijos y con quien mostró al mundo un noviazgo y posterior matrimonio de ensueño.