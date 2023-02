El mensaje de Biden y las oportunidades para Puerto Rico

El mensaje del presidente Biden al Congreso el pasado martes (“State of the Union”) es uno de los anuncios de política pública más importantes para la calidad de vida en Puerto Rico. Nos guste o no, la agenda federal sigue dictando más que la local lo que verdaderamente transforma nuestro diario vivir. Razón por la que -como he dicho antes - todos los territorios tienen que tener una silla en la mesa.