Educación sobre salud: la prohibición no funciona

Deseo compartir lo que he aprendido durante más de 30 años que he sido educadora. Se lo debo a los que han sido mis alumnos y puede que a quienes están comenzando en la profesión. He enseñado en todos los niveles del sistema educativo del país; desde preescolar hasta el universitario. Tanto en el sistema público, como en el privado. De modo presencial y ahora a distancia, para lo que estaba lista.

Ese tiempo y las experiencias vividas me han permitido identificar lo que funciona. Primero es ineludible crear el vínculo educador-educando. Este deberá ser horizontal y jamás vertical. Deberá basarse en la admiración que ellos puedan desarrollar hacia nosotros; la que se gana cumpliendo responsablemente. Además, requiere reconocer lo mucho que aprendemos de ellos.

Educar demanda involucración emocional de ambas partes. Pasión contagiosa por lo que se hace: enseñar. Eso motiva a los educandos. Utilizar las emociones como herramienta educativa porque se sabe científicamente que funciona. El proceso educativo entra a nuestro cerebro mediante las amígdalas cerebrales. Si la emoción que se evoca es positiva, más rápido ocurren el entendimiento, el aprendizaje y la consolidación del material.

Antiguamente se educaba con rigor absoluto. Mediante reglas y prohibiciones, que hacían la educación demasiado aburrida y muchas veces odiada. Se decía que La letra con sangre entra. Hoy sabemos que no es así. Aunque se aprende de las experiencias negativas y dolorosas, aprendemos mucho más de las positivas y placenteras. Estas se aprenden para repetirlas, las otras para esconderlas y no utilizarlas pues nos causan miedo.

Actualmente educar requiere generar en los alumnos capacidad crítica y creativa para autogestionar la información, discriminarla, seleccionarla y valorarla. Entonces, ante la superabundancia de información a la que estamos expuestos, prohibir ya no tiene ningún sentido. O sea, decirles no hagas x o y cosa, no funciona.

De hecho, muchas campañas de educación para la salud no han sido efectivas, solo por utilizar la palabra no. Probablemente recuerdes la campaña de los 80 y los 90, de “Dile no a las drogas”. Investigaciones posteriores revelaron que no se lograron los resultados proyectados, porque la palabra no implica prohibición.

Coggans y Watson (1995) concluyeron que es necesario evitar los enfoques dogmáticos en la educación sobre las drogas. Reiteraron que es preciso considerar varios factores teóricos y empíricos al desarrollar e implementar ese tipo de campañas.

Urge considerar factores biopsicosociales, incongruencias entre la teoría y la práctica, el significado cultural de las palabras, reevaluar el aparente papel de la presión de grupo y los déficits psicoemocionales, entre otros elementos. La falta de entendimiento del rol de tales factores perjudica la efectividad de las campañas educativas en salud.

Todavía muchos profesionales de la salud continúan utilizando el antiguo enfoque para comunicar sus mensajes. Opino que esto ocurre por la errónea idea de que informar es educar. También porque creen que meter miedo funciona.

En el caso del COVID-19, las campañas preventivas se han basado en el ofrecimiento de información, a la que se accede fácilmente en la internet. También, en las prohibiciones que a cada rato recita la gobernadora. Mientras lo que se necesita es saber autogestionar la información disponible y discriminar, para seleccionar la que es fidedigna y utilizable para cada caso. A la sazón aplica lo antes mencionado: frente a la superabundancia de información, prohibir ya no tiene ningún sentido. Tampoco resulta provocar miedo, entendiendo que el mayor miedo asociado al COVID-19 es la muerte y este es miedo universal.

Urge educar en salud, para que cada individuo asuma la responsabilidad que le corresponde por sus acciones. Educar para que se ate el no optar por comportamientos preventivos con las posibles consecuencias; establecer la relación causa-efecto. Se sugiere ofrecer ejemplos simples y lógicos fuera del ámbito de la salud en cuanto a esa relación. Igual se propone apelar a las emociones, para lograr que cada cual se motive a seguir las medidas preventivas. Incluso, mantenerse ecuánime y en calma cuando corresponda denunciar insatisfacción con las conductas de enfermedad y antisociales. Esto requiere utilizar palabras sencillas, fáciles de entender y accesibles para todos.

De lo contrario continuaremos “culpabilizando a la víctima”. Sí, porque este pueblo, especialmente las clases desprotegidas, es víctima de un sistema educativo público que no educa y sí instruye. Que nunca ha tenido como meta generar capacidad crítica y creativa en sus estudiantes; mucho menos desarrollar solidaridad y empatía. Nos hemos concentrado en la memorización y la competitividad. Y ni mencionar lo que ha ocurrido con el Programa de Salud Escolar, que está en peligro de extinción.

Pues ahora, el COVID-19 nos está pasando factura y no sabemos cómo vamos a pagarla. Tendremos que hacer de tripas corazón para superar esta situación.