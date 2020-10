El papa Francisco y la diversidad

Confieso que no sé dónde fue que, por primera vez, escuché la oración “la diversidad nos hace más fuertes”, pero la he adoptado como mía porque creo firmemente en ella. Una sociedad donde se respetan la dignidad y los derechos de toda persona es a la que deberíamos aspirar todos. Pero esa bienvenida regularmente se da más con mayor facilidad entre personas y sociedades que no le temen al cambio y a lo diferente. Aún así, esa aceptación ha sido resultado de las luchas de miembros de esos grupos diferentes o minorías y de personas que, aún sin ser parte de ellas, parten de la premisa de que todos somos iguales.