El peso de la corrupción sobre los partidos políticos

A mes y medio para que, si Dios quiere, se lleven a cabo las elecciones generales en Puerto Rico, el tema de la corrupción parece dominar el pancracio partidista nacional. Si bien este cuatrienio ha estado matizado por huracanes, terremotos, lluvias torrenciales, la renuncia de un gobernador electo y lo que faltaba, una pandemia con la que todavía se lucha por sobrepasar las terribles consecuencias económicas y sanitarias que produce, el denominador común tanto en el debate público como en el seno de nuestras familias es que todas estas circunstancias que nos han tocado vivir tienen un denominador común: la corrupción.

No toda corrupción, desde luego, es de hechura gubernamental. Lamentablemente, la sociedad puertorriqueña, y me atrevo a generalizar, la sociedad mundial en general, se ve inmersa en prácticas de corrupción. La corrupción, por supuesto, incluye el peculado, pero es mucho más que esto. Es vicio, abuso; es utilizar las funciones y medios públicos para beneficio propio del funcionario o de sus allegados.

El fraude que supone para los ciudadanos reclamar ayudas para los cuales no se cualifica (PUA, por ejemplo), cuando se utiliza el agua o la energía eléctrica habiéndose alterado o circunvalado los contadores para evitar pagar por su justo uso; cuando se procura ser declarado incapacitado para fines de Seguro Social, cuando se sabe que esa persona en particular no está incapacitada; cuando se intenta defraudar a una compañía de seguros para cobrar una póliza por daños inflados o inexistentes, entre muchos otros ejemplos.

De otro lado, en el ámbito público, hemos presenciado en este cuatrienio -con vergüenza, amargura y dolor- de la mano de “honorables” en el desempeño de sus cargos legislativos y en las agencias del Ejecutivo, una corrupción que lastima porque le quita recursos a los que más necesitan, a los más vulnerables; justo en los momentos de mayor necesidad del pueblo.

Decía que corrupción también es aprovechar el uso de las funciones y medios públicos a disposición de un funcionario para beneficio propio o de sus allegados. Planteo que el hecho de que la gobernadora nombre a un puesto de rango constitucional con término fijo de una década a un allegado suyo y de algunos senadores, sin las cualificaciones mínimas razonables que le permitan ocupar dignamente el puesto de funcionario a cargo de identificar o descubrir, y combatir, la corrupción gubernamental, es en sí mismo un acto que raya en la corrupción.

Como corrupción es también cuando los partidos políticos y sus candidatos permiten que unos pocos se apropien del proceso de recaudación de fondos de campaña, convirtiéndose en corredores (“brokers”) o recaudadores de oficio, y “levantan” cientos de miles de dólares en donativos “legales” para sus partidos y candidatos. Luego vemos con demasiada frecuencia a esos recaudadores de oficio, que, aunque prefieren operar en la oscuridad de la tiniebla, son sorprendidos por una luz que de repente los enfoca mientras intentan canjear su desprendida y patriótica cartera de donantes por algún favor o consideración ante los políticos a los cuales les donaron de forma tan altruista. Estas rémoras, perdón, estos paladines del arte de la libre expresión monetaria en el proceso político y electoral, se activan con fuerza en este período de antesala a los comicios generales, y terminan haciéndole daño a la democracia y a la percepción desconfiada del pueblo en sus partidos políticos.

Los partidos de oposición tienen un gran reto de cara al 3 de noviembre de 2020. Tienen que convencer al electorado que en efecto representan algo diferente al partido de gobierno, que sus líderes tienen un carácter, una honorabilidad, que los separa y distingue de un Partido Nuevo Progresista que tiene en varios procesos judiciales a destacadas figuras de su plantilla, bien sean funcionarios electos, bien funcionarios ejecutivos de la más alta jerarquía. Un Partido Nuevo Progresista que pasó la ignominia de ver al desnudo, en un chat filtrado, los desvaríos de su figura máxima con su entorno cercano, quien tuvo que renunciar ante el reclamo consolidado de un país y la desesperanza e ingobernabilidad que anegaban a Puerto Rico.

De los partidos de oposición, pienso que el reto mayor lo tiene el Partido Popular Democrático, por ser de los de oposición, el de mayor probabilidad de prevalecer. Un partido que intenta recuperar la confianza de un cada vez más desilusionado y frustrado elector, de un sector del electorado donde predominan tal vez los más jóvenes y que lleva por consigna que el fracaso del país es responsabilidad de los dos partidos políticos que se han alternado el poder, y que para echar adelante esta bendita isla, se necesita prescindir de “rojos y azules” por igual. En una elección en que participan cinco partidos políticos y dos candidatos independientes (uno de ellos a la gobernación), no es difícil entender que la oposición al gobierno queda irremediablemente diluida con tantas alternativas de oposición.

Por supuesto que la corrupción no es exclusiva de ningún partido político, y ningún sector, movimiento o partido puede válidamente reclamar el monopolio de la pulcritud y la decencia. Al Movimiento Victoria Ciudadana, por ejemplo, bien vale la pena que explique a satisfacción de la ciudadanía las alegaciones de discrimen por origen nacional contra una hermana dominicana y las de deshonestidad intelectual que un hermano argentino le ha hecho a su candidata a la gobernación, así como el financiamiento de su campaña por un poderoso sindicato. Al Partido Popular Democrático le ha sacudido a estas horas la noticia de que a una asesora de la campaña de su candidato a gobernador, y que fue presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el Panel del Fiscal Especial Independiente ha autorizado el nombramiento de un FEI para profundizar en un referido que la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia hizo, pues encontraron que existía suficiente base para proceder. Por supuesto, cualquier referido o acusación que se haga a escasos días de las elecciones, tiene el efecto de interpretarse como que es un intento de represalia política. Igual sucede con los casos de los representantes María Milagros Charbonier y Nelson Del Valle, cuyos arrestos se materializaron en plena faena del proceso electoral. El tiempo tendrá la última palabra, pero el daño electoral no espera ni depende de juicios en las cortes.

Está por verse qué suerte corren todos estos investigados o imputados, a quienes por supuesto les cobija su presunción de inocencia. En el debate político, y en la arena electoral, no existe tal presunción. Lo que existe más bien es hastío y vergüenza de un pueblo que mira desilusionado a sus líderes, y que pareciera querer darle la oportunidad de gobernar a quienes no se parezcan a los corruptos. El verdadero juicio será el próximo 3 de noviembre.