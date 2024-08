Según reportan a diario los medios, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) está en pañales para la elección general de noviembre. No se han imprimido los modelos de papeletas; no se han aprobado reglamentos y manuales indispensables; no se ha terminado la depuración del registro electoral; no se ha hecho una campaña educativa para que la población se active electoralmente, ni para la inscripción de jóvenes. Tampoco se ha diseñado un proceso de orientación a los electores sobre cómo votar en cada papeleta. Esto, de cara a una elección que tiene más partidos y más candidatos que nunca antes y que se vislumbra muy cerrada. Además, se empuja un plebiscito absurdo, dictaminado por el partido de gobierno, sin consulta ni apoyo de las demás fuerzas políticas.