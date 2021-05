El PNP y la serpiente que se muerde su propia cola

Recuerdo muy vívidamente un relato de mi maestro de ciencias en quinto grado, que nos explicó “la paradoja de la serpiente que se muerde su propia cola” y nos mostró una imagen que me quedó grabada desde entonces. Nos invitó a que pensáramos en esa imagen -una serpiente en forma circular en la que su boca y su cola se tocan- y nos dio la tarea de pensar y explicar su significado por escrito. La Enciclopedia Británica, regalo de mis padres, me abrió a diversas interpretaciones. La serpiente aparecía representada en dibujos similares, con pocas variantes, en la mitología griega y egipcia, pero también en los dibujos aztecas, vikingos y en muchas otras comunidades ancestrales. Me sorprendió que culturas tan alejadas tuvieran símbolos comunes. Algo importante, alguna moraleja, pensé, debía estar tras esas imágenes tan parecidas. Labré mi propia interpretación a partir de las lecturas y de las visiones y valores que me habían inculcado mis padres.