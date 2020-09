El poder político de los inmigrantes

Se supone que estamos cerca de unas elecciones. La mayoría de los políticos, candidatos a los puestos públicos gubernamentales, aunque se describen como no tradicionales, llevan años en la política, pero no han tenido la capacidad de resolver los problemas de nuestro país, y peor aún, repiten los mismos errores del pasado. La mayoría de estos candidatos, tanto los aspirantes nuevos como los incumbentes, se han olvidado de una parte importante de nuestra población. No me refiero a los niños, mujeres, comunidad negra o a la comunidad LGBTTIQ+, que en muchas ocasiones han sido ignorados o prejuiciados. Más bien me refiero a los inmigrantes que residen en Puerto Rico.

¿Cuántos candidatos políticos, aspirantes e incumbentes, han incluido en sus plataformas, programas o propuestas de gobierno a esa población de personas que no nacieron aquí? En Puerto Rico existen miles de inmigrantes que llevan años viviendo en la Isla y que aportan significativamente a nuestra economía y sociedad.

¿Qué sería hoy de sectores como Capetillo y Barrio Obrero sin la comunidad de dominicanos? No quiero imaginar muchas otras comunidades de San Juan, sin el empuje económico y social de esta gran población de inmigrantes, que se estima en unos 200,000 habitantes.

¿Qué sería de la industria de alimentos y restaurantes sin los chinos en Puerto Rico? Una comunidad que discretamente supera los 10,000 habitantes, incluyendo sus descendientes nacidos aquí, muchos hábiles para votar en las próximas elecciones. ¿Algún político ha tomado en consideración la cantidad de restaurantes, empresas y negocios chinos presentes en nuestra Isla y cuánto aportan a nuestra economía? Esto sin mencionar los cientos de millones de dólares que producen al año y los cientos de empleos directos e indirectos que generan.

Tampoco debemos olvidar a los cubanos y sus descendientes, que para la década de 1960 al 1980 influyeron significativamente en nuestra sociedad, medios de comunicación y comercios. Algunos cubanos siguen llegando, pero la mayoría llevan años en la isla con sus negocios y empresas aún en funcionamiento y aportando diariamente a nuestra economía. Igual existe una población significativa de mexicanos y colombianos quienes también aportan con sus negocios a la economía local. Argentinos, españoles, oriundos del Medio Oriente y hasta estadounidenses, entre otros grupos, llevan años viviendo en la Isla y de una u otra forma aportan a la economía y sociedad puertorriqueñas. La mayoría de los inmigrantes en Puerto Rico cumplen con los requisitos para votar en las elecciones.

A la larga no solamente es el voto de un grupo lo que está en cuestión, sino el discrimen y hasta el menosprecio por unas personas que contribuyen a nuestra Isla. Les puedo garantizar que, aunque muchos no han nacido aquí, se sienten de aquí. Los inmigrantes, al igual que nuestros jóvenes y otros grupos, no son invisibles; el gobierno y los políticos los han invisibilizado. Nos quejamos del discrimen y menosprecio hacia los puertorriqueños en la diáspora, pero acá, por años, hemos hecho lo mismo con los inmigrantes. Muchos de los inmigrantes sufren y padecen a diario los mismos problemas que los ciudadanos nacidos aquí: criminalidad, corrupción, pésimos servicios y una mala administración. Sin embargo, para ellos en ocasiones es mucho peor. Sus querellas, sus quejas, sus violaciones, sus robos y los crímenes contra estas poblaciones son olvidados, archivados y tratados con indiferencia.

Auguro unas elecciones complejas y diferentes, en las que el ganador no obtendrá una mayoría abrumadora, tal y como en las elecciones pasadas. Pero, a diferencia de las elecciones pasadas, en las que la participación electoral fue la más baja en nuestra historia, esta vez no será así. Aunque tenemos menos población, la participación será mayor, de eso estoy seguro. No solo los jóvenes se aprestan a votar, sino muchos inmigrantes que en el pasado no lo hacían.

Los políticos deben entender que ante la disminución en la tasa de natalidad, los movimientos migratorios cobran mayor auge como factores decisivos en el tamaño y composición de la población. Desde los años sesenta, los flujos migratorios hacia la isla han contribuido al crecimiento poblacional y han amortiguado en algo los efectos del éxodo. Al igual que en Estados Unidos, donde el voto latino es una fuerza decisiva, en Puerto Rico el voto de los inmigrantes podría marcar una diferencia y lograr un hito. Urge que el gobierno y los aspirantes políticos los tomen en cuenta y los hagan visibles en sus programas de gobierno. No subestimemos el poder político de los inmigrantes.