El PPD ante el mensaje estadista

No puede dudarse que en términos de unión el Partido Popular Democrático salió mejor parado de las primarias que el Partido Nuevo Progresista donde siguieron sacándose los cantos hasta entrada la noche de la votación. Eso coloca al PPD con una ventaja al comienzo de la campaña hacia las generales, pero si quiere ganar tiene que prever y atajar la estrategia que seguirá el PNP para sobreponerse a sus divisiones.

Fue una noche de grandes contrastes. Tan pronto se hizo obvio, Eduardo Bhatia reconoció su derrota con un mensaje elegante de apoyo al ganador. Mientras que en el otro partido luego de que ya no quedaba duda pasaron horas antes de que la gobernadora se presentara. No aceptó la derrota. Se limitó a reconocer una tendencia y a quejarse de la campaña sucia que hicieron en su contra. Cuando tocó el turno a los vencedores, Charlie Delgado se expresó con nobleza hacia sus contrincantes y pasó rápidamente a hacer lo que ahora le toca hacer, ser candidato a gobernador, y con un buen discurso bien dado expuso su visión. Por el otro lado, Pedro Pierluisi no buscó sanar heridas, sino forzar la unión invocando una lealtad mandatoria a la estadidad, mientras a las afueras de su comité decían sus seguidores que no habían votado por Wanda Vázquez porque era una corrupta.

El que los populares guardaron las formas les debe dar orgullo, pero deben tener presente que su civismo por sí solo no da victorias. Si las diera el PPD hubiese ganado muchas elecciones que perdió.

El PNP maneja sus divisiones centrando sus campañas en torno a la estadidad. Ya vimos a Pierluisi poniendo en movimiento esa estrategia en su discurso de victoria. Ese mensaje tiene un efecto directo y otro indirecto. Hay que saber diferenciarlos y tener una estrategia para cada uno.

El efecto directo es sobre la base estadista. Esa base se une y se moviliza ante la promesa que le repiten cada cuatro años de que la estadidad ahora sí es que viene. A los que no apoyamos la estadidad se nos hace difícil entender cómo es que esa base cree ciegamente en algo que siempre le dicen que está cerca pero nunca llega, pero así es.

El PPD no tiene nada que decirle a esa base PNP. Pero tiene que hacer lo propio para motivar la suya. Un error que cometió David Bernier fue no atender esa base. Buscó ampliarla vendiendo el concepto de una “nueva mayoría”, lo cual no está mal pero no funciona si ignoras los elementos de identidad que le dan cohesión al partido (y que todos sabemos cuál es el elemento principal).

El efecto indirecto del discurso estadista va dirigido sobre el elector que flota entre el PPD y el PNP. Deben ser poco más de 100,000 electores. Valen doble porque cuando se mueven le restan a uno y le suman al otro.

Sobre ese grupo el PNP juega con sus miedos. Y el PPD tiene que comprender bien cuáles son esos miedos y atenderlos correctamente. El discurso estadista a ese grupo busca comunicar que el PNP es quien quiere fortalecer la unión con Estados Unidos, que ellos son los que te brindan esa seguridad. El estadolibrismo no presenta ningún riesgo a esa unión, pero es necesario recalcarlo pues el PNP se agarra de cualquier malentendido para montar toda una campaña acusatoria de separatismo y se lleva ese voto.

Estas observaciones no son para ganar las elecciones. Eso requiere de una buena oferta al electorado. Lo que aquí planteo es para no perderlas en una guerra avisada donde se supone no muera gente.