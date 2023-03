El reto de los rescatistas independientes en Puerto Rico

Puerto Rico tiene un problema de perros y gatos abandonados por diferentes situaciones que se ha vuelto un asunto de salud pública. Muchas personas particulares que no están afiliadas a ninguna organización dedicada a trabajar con este problema, entiéndase refugios, santuarios, albergues que cuentan con ayudas tanto estatales como federales, se dedican al rescate, alimentación, costo de cuidados veterinarios y la rehabilitación de los animales que encuentran en la calle hasta que pueden darlos en adopción o enviarlos a los Estados Unidos. Son tantos los animalitos en la calle que optan por llevarse las hembras para esterilizarlas y devolverlas a las rutas de alimentación, porque los lugares que tienen para albergar estos animales ya están llenos.

La pregunta sería, ¿cómo podemos ayudarlos a continuar con su labor? ¿Qué pueden hacer los gobiernos municipal y estatal para ayudar a estas personas que dan de su tiempo, dinero y energías?, cuestiona Nilda I. Boria López. (Shutterstock)

La situación se agrava ya que no hay un censo de cuántos rescatistas independientes tenemos en la isla y que no reciben ayudas. Se reciben ayudas, pero son para las organizaciones inscritas, por lo que los rescatistas independientes se sustentan de las donaciones individuales de personas amantes de los animales que desean colaborar. Pero, aunque el deseo de los amantes de los animales y su bienestar es el de ayudar, vemos las redes sociales llenas de mensajes de organizaciones o rescatistas independientes solicitando ayuda para sus rescates, facturas veterinarias o rutas de alimentación, por lo que la ayuda que les llega es muy poca y la desesperación y frustración es mucha.

Como amante de los animales y su protección, había identificado una familia que por amor a los animales han dedicado 17 años de su vida al rescate de perros y gatos. En una conversación reciente con un miembro de la familia, este me indicó lo agotados que se encuentran, que no reciben donaciones, lo cara que está la comida y que ya no pueden con un perro o gato más y lo frustrante y drenante que se ha vuelto lo que para ellos es una misión de amor; ahora se ha convertido en una carga insostenible. También me encuentro ayudando a otra organización compuesta por tres estudiantes universitarios, que me indican que la labor que con tanto amor realizan cada día es más pesada, costosa, drenante, pero que aún así el amor por los animales no les permite dejar su misión de ayudarlos. En las redes sociales leí un mensaje de desahogo de una rescatista independiente que alimenta a más de 200 perros, en donde indicaba que ya no podía más, que solicita ayuda y no le llega ni un dólar y que con mucho dolor está considerando dejar su misión de amor porque se encuentra drenada y se siente sola. Esta es la realidad de los rescatistas, su deseo de ayudar y la poca ayuda que reciben.

Ahora la pregunta sería: ¿cómo podemos ayudarlos a continuar con su labor? ¿Qué pueden hacer los gobiernos municipal y estatal para ayudar a estas personas que dan de su tiempo, dinero y energías para ayudar y proteger a los perros y gatos de la calle? Buscando información, ya existen leyes que requieren que cada municipio tenga su propio albergue de animales, pero la pregunta de todos es, ¿cuánto tiempo estarán estos animales en ese lugar antes de ser sacrificados por falta de espacio? Esa es una de las razones por la que los rescatistas no insisten en la implementación de esta ley. Existen en Puerto Rico seis refugios donde la capacidad está excedida y por ende el tiempo que pasan los animales en el mismo es muy corto para dar cabida a otros que llegan y no hay tiempo para darlos en adopción.

La labor de los rescatistas independientes es sumamente importante y como país debemos concientizarnos de que su trabajo es necesario y que merecen y necesitan de nuestra ayuda.

