El vacío institucional que nos arropa

Una primaria abortada; un vacío de poder; rampante ineptitud; usurpación de poderes; votos emitidos sin custodiar; un pueblo que soporta: ¿Cuál es la salida para proteger el derecho fundamental al voto ya emitido y los que faltan por emitir? ¿Vale el voto del domingo igual que el voto del que vote en la Primaria Extendida? Si yo hubiese sabido qué calidad de algunas personas que estaban en la papeleta del pasado domingo; si hubiese sabido qué falta de conocimiento, integridad, buen juicio y compromiso con la democracia tenían —cosa que los que voten próximamente van a tener de primera mano– los responsables de la bofetada que le dieron a la democracia, mi voto, al igual que el de probablemente muchas personas, fuera otro.

En la Primaria Extendida veremos un voto castigo como nunca. El pueblo aguanta, pero no tanto.

Nuestro Tribunal Supremo dará la pauta a seguir. Mi punto es, ¿qué nos pasa a nosotros? No podemos administrar el país; la corrupción nos arropa; no pagamos lo que tomamos prestado; operacionalmente, salvo contadas excepciones en alcaldías, el gobierno no funciona.

¡Hemos perdido la institucionalidad! La ideología disfrazada de conocimiento es responsable de todo esto. Un ejemplo y un comentario. El ejemplo: se agrupan agencias en la sombrilla de Seguridad Pública. Con sabiduría el Instituto de Ciencias Forenses logró zafarse de ese yugo. ¿Qué hace el NIE metido ahí cuando es el brazo investigativo de Justicia? ¿Como puede liderar el DSP un área programática de trabajo, una estructura que no tiene la capacidad ni las herramientas para hacerlo?

Sobre la CEE la tentación de decir “te lo dije” es fuerte, pero me detengo. Los lectores de esta tribuna para la difusión de ideas conocen cómo el tema se ventiló y los oídos sordos en que cayó ignoraron lo que a todas luces era el resultado casi seguro de la incapacidad operacional del modelo diseñado por la Legislatura y Fortaleza. La voz de alarma fue dada por personas de todas las vertientes políticas: pero no se les hizo caso. Un organismo al que se le quitan de golpe y porrazo los recursos de los que saben correr las elecciones sin problemas desde los años 80 y se coloca en su dirección, solamente al capricho de pocos, a personas sin relación con la función que han de desempeñar, es la tormenta perfecta para violar la capacidad institucional de la CEE de correr eventos electorales: este es el vacío institucional.

La Primaria Extendida confío saque de carrera a los responsables del desastre vivido: están en las papeletas, me temo, de los dos partidos.