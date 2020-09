El valor de la constancia: la tartamudez de Joe Biden

Resulta difícil predecir cómo una condición limitante del pasado pueda convertirse en un logro del futuro. Tal es el caso del candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joseph Biden. No suelo ver convenciones políticas. Pero en días pasados hice una excepción ante el cúmulo de figuras ilustres, como Michelle Obama y otras que hablarían allí, y me quedé conectado hasta el discurso final de aceptación.

Era una transmisión virtual, como todo en estos tiempos, donde en medio de los discursos intercalaban videos cortos. Pero ninguna presentación me cautivó tanto como la lectura hecha por un niño de trece años, Brayden Harrington, en apoyo a Biden. Brayden iba leyendo a duras penas de un papel. Entre silencios y apretados silabeos concluyó su lectura. “Él (Biden), me dijo, somos miembros del mismo club- lo citan diciendo más tarde- nosotros tartamudeamos. Fue realmente asombroso oír que alguien como yo se convirtió en vicepresidente”.

La escena me hizo recordar un artículo reciente sobre la tartamudez de Biden publicado en la revista The Atlantic. Entonces creí que era una acotación sensacionalista en tiempos de campaña política. Pero al volver a releerlo ahora descubrí allí facetas desconocidas de su niñez y adolescencia que explican en parte su carácter y su carrera. El artículo de John Hendrickson abunda sobre su infancia. Entrevista y cita extensamente del libro autobiográfico de Biden, Promises to Keep. Biden confiesa que desde los cuatro años ya tartamudeaba. En ocasiones fue algo limitante y humillante ante la burla de compañeros, quienes se reían diciéndole, “bu... bu… bu…dash”, como si hablara en clave Morse. Y hasta una monja en una de sus clases se mofó de él frente al salón. Corrió hasta su casa, y al saberlo su madre fue hasta el salón y amenazó a la monja, “se burla otra vez y le tumbo el copete”. Contó además con el apoyo de su tío, quien tartamudeó hasta viejo; y de su padre, a quien recuerda enseñándole “el valor de la constancia, el esfuerzo y el trabajo… y a sobrellevar las cargas con gracia”.

Biden se une así a figuras del pasado quienes no solo lucharon y vencieron su impedimento (a Biden lo apodaban Joe impedimenta), sino que quizá por haber superado ese mismo obstáculo son recordados en la historia. Tal es el caso de Demóstenes, famoso orador griego, quien solía practicar frente al mar poniéndose pequeñas piedras bajo la lengua. Mas cercano de nosotros, Miguel de Cervantes, confiesa en el Prólogo de sus Novelas Ejemplares: “será forzoso valerme por mi pico, que aunque tartamudo, no lo será para decir verdades”. Biden relata su asombro al ver la película, “The King’s Speech” sobre Jorge VI, quien practicaba frente al espejo para vencer su tartamudez. Es la misma técnica, confiesa Biden, que usa hoy al dar discursos: “diagramando oraciones invisibles, x palabras y respira”.

Antiguamente se creía también que la lateralidad, es decir convertir a zurdos en derechos, podía acarrear obstáculos lingüísticos. Las investigaciones de Novack y Sperry corroboraron las distintas funciones, espacio y lenguaje, entre otras, que ejercen los dos hemisferios del cerebro. Si bien no hay consenso de que el cambio de lateralidad produzca impedimento oral, puedo dar fe de que al menos en mi caso trabajó así. Descartando consejos y terapias, comencé a volver a aprender, como si fuera un niño, a utilizar la zurda. Aunque aún me da trabajo descifrar mi letra, todavía siento el fluir de aquel rayo.

Biden también nos confiesa cómo antes “temía que si la gente supiera que tartamudeaba, podrían pensar que tenía algo mal”. Pero ahora, superado aquel escollo, reflexiona: “la tartamudez fue lo mejor que pasó en mi vida… Me dio una visión que nunca hubiera tenido hacia los sufrimientos de otras personas”.

Falta por ver ahora si de salir electo, sus propuestas sobre salud y beneficios sociales se mantienen o titubean ante la presión, como ocurrió cuando, presidiendo el Comité de Relaciones Exteriores en 2002, apoyó la invasión de Irak. Esperemos que aquella luz que antes lo iluminó, vuelva entonces a disipar las sombras del pasado.