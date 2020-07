El Vía Crucis de los trabajadores

Exponerse al contacto público en estos días constituye un riesgo mucho mayor que no tiene precedentes en las vidas de esta generación de puertorriqueños.

Cuando las estadísticas de la propagación del COVID-19 caigan en su sitio, libres de la manipulación política y mercatoria; y cuando se justiprecie la seriedad y gravedad de la enfermedad, de su letalidad y de sus amargas secuelas, nos daremos cuenta del enorme sacrificio no solo de los trabajadores de la salud, sino de todos los que tienen por obligación que trabajar y exponerse al público.

Trabajar en esas circunstancias puede ser al menos tan peligroso como ir a la guerra. Solo que quien va a un conflicto bélico es entrenado por meses, se le proveen buenos equipos, y sabe que podría tocarle en el frente de guerra, donde hay peligros directos.

En el caso del COVID-19, a los trabajadores, a quienes no están haciéndolo en remoto desde sus hogares, se les ha enviado a múltiples campos de batalla. Doquiera que hay una tienda, un taller, un restaurante, un comercio, un lugar donde fluye público, las balas vienen desde cualquier dirección, y los disparos proceden de cualquier persona. Solo que no hay un enemigo identificado, ni siquiera ese cliente sabe que es enemigo y que está disparando la enfermedad que seguramente no sabe que porta.

Aquí la noche de año viejo, donde hacemos campaña para que no haya más balas al aire, se multiplica miles de veces a cada minuto, en una lotería donde es bien fácil “pegarse” si se están 8 horas haciendo jugadas continuas.

El COVID-19 es algo mucho, pero que mucho más serio de lo que se nos dijo. Solo hay que ver los repuntes en Estados Unidos, su inmisericorde expansión por el globo, y el saldo mortuorio que va dejando, junto a los sobrevivientes, muchos de los cuales empiezan a sufrir enfermedades o condiciones que podrían ser crónicas.

Un payaso, que preside un gran país, ha dicho con estulticia que el virus no le causa daño al 99% que lo contrae. A otro presidente imitador, Bolsonaro de Brasil y a parte de su gabinete se los está comiendo el virus. Este era el que se abrazaba a todo el mundo y se jactaba por meses, al igual que Trump, de no utilizar mascarilla. Brasil está cundido de COVID-19 también.

Muchos de los contagiados son trabajadores. Las clausuras tardías y las aperturas a marcha forzada son responsables de ello. Las auto-inspecciones que privatizan la salud pública; el énfasis hiper-individualizante de la responsabilidad, que autositúa a los gobernantes en la pose de Poncio Pilatos; y los llamamientos al heroísmo “para mover la economía”, de a $7.25 la hora y hasta de menos, nos vuelven a recordar para qué es que se pelean casi todas las guerras: para el beneficio del gran capital.

Mientras tanto, hay que abogar seriamente y garantizar que dado a los riesgos que asumen al exponerse al público, debería aumentarse significativamente la compensación a los trabajadores y garantizarles seguro médico gratuito y seguro de vida adecuados. Hay que adiestrar a los trabajadores para que no asuman ni se expongan a riesgos; para que denuncien el relajamiento de las medidas sanitarias y se les proteja en su empleo, especialmente en las decenas de miles de negocios donde la inspección gubernamental no va a llegar o llegará tarde. Hay que garantizar el distanciamiento social de los clientes y de otros compañeros de trabajo y hacer lo posible para que el mayor número de empleados pueda trabajar desde la casa sin ceder sus derechos de intimidad. Hay que robustecer las finanzas de la desangrada y saqueada por el propio gobierno, Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y plantearse una noción equitativa y equilibrada de la asunción de riesgos.

Los soldados aquí pueden terminar hiriendo o matando a familiares y vecinos, pueden acabar muertos o enfermos de por vida. Esto no es un asunto ni liviano, ni de decisiones automatizadas y alejadas de lo que dice la ciencia, ni sujetas a calendarios primaristas o eleccionarios.

Hay que proteger al pueblo y a los trabajadores. Sin ellos no hay economía.