Empatía con nuestros viejos en tiempos de COVID

Gracias al acceso a los medios de comunicación y al alcance de las redes sociales, muchos nos hemos educado e informado sobre las repercusiones del COVID-19. Cuando tenemos información, y la comunicamos correctamente, ayudamos a salvar vidas. Sin embargo, no todos nuestros viejos tienen acceso a medios de comunicación o a redes sociales que les permitan obtener información importante para protegerse y prevenir los contagios. No todos cuentan con familiares o amigos que los ayuden a procesar y a comprender la información. No todos tienen acceso a la tecnología en un teléfono. En este proceso de vacunación es urgente que nos cuestionemos si nuestros adultos mayores conocen lo que necesitan saber.