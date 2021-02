Emulando a Luis Muñoz Marín

Era la campaña de 1940 y Muñoz Marín estaba tarde porque su chofer Erasmo no llegaba a recogerlo. Tiempo antes, Muñoz había pedido un chofer que comiera poco y no cobrara porque ni él ni su periódico tenían dinero. Con esos incentivos, reclutó a Erasmo, que ese día estaba tarde. Cuando finalmente llegó, Muñoz le dijo que quedaba suspendido de empleo y sueldo. “Suspendido de empleo, sí”, contestó. “Pero de sueldo no, porque de sueldo … ¡hace mucho tiempo que estoy suspendido!”