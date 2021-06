En defensa de los titulares de los condominios

Recientemente radiqué, junto al Presidente de la Cámara, el Proyecto de la Cámara 670 que propone enmendar el Artículo 62 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, con el fin de estipular que el Consejo de Titulares pueda incluir los elementos privativos de los apartamentos en el seguro para las áreas comunales. Insistentemente, hemos visto cómo sectores que no se verán favorecidos con esta medida no solo se oponen al proyecto, sino que no propician un proceso de discusión amplio sobre este importante tema. Aunque la libertad de expresión es garantizada por nuestra Constitución, lo cierto es que la información que se presente debe ser clara para beneficio de nuestros consumidores. Vayamos entonces a los datos.