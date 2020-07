En defensa del Conejo Malo

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez, conocido como Bad Bunny, suele ser foco de discusión intensa. En nuestras reuniones familiares, los primos se disfrutan de su más reciente álbum, mientras que las mismas canciones parecen producir una reacción alérgica en los tíos y tías. El Conejo Malo se encuentra en un dilema: colectivamente dependemos de él para que intervenga en una gama de temas sociales, mientras que lo criticamos al recibir mayor reconocimiento internacional.

Estas críticas han resurgido recientemente al Bad Bunny haber ganado el premio Compositor del Año (“Songwriter of the Year”) como parte del ASCAP Latin Music Awards. Con la intención de ridiculizar, las redes sociales rápidamente compararon la letra de su música trap con la letra de otros artistas puertorriqueños prominentes, como Rafael Hernández Marín y Tite Curet Alonso. Estas comparaciones no son justas y menosprecian la obra de Benito.

El título del premio otorgado a Bad Bunny no captura íntegramente el criterio que se utiliza para decidir el ganador de dicho premio. Según las “Reglas y Regulaciones Oficiales” del ASCAP Latin Music Award, que son públicas, existen esencialmente dos elementos que determinan el ganador del premio Compositor del Año. Estos son: la cantidad de veces que una canción se escucha y el número de canciones que el artista haya colaborado en su producción. Es decir, contrario a lo que sugieren aquellos en las redes sociales, los oficiales de dicha premiación no producen un análisis penetrante de la letra de las canciones. De esta manera, no es difícil entender por qué Bad Bunny es el destinatario del premio Compositor del Año. El Conejo Malo es un hit internacional y este premio reconoce este logro importante.

Sin embargo, esta defensa de la obra de Benito es de índole técnica y no le hace justicia al joven artista puertorriqueño. El valor de su antología musical reside en que el artista ha subvertido las conjeturas que antes sostenían a los géneros del reggaetón y el trap. La propuesta de Benito es radical porque produce música inclusiva que todavía te da ganas de bailar y pasarla bien. Aunque no siempre fue el caso, antes teníamos que denigrar a la mujer, a la comunidad LGBTQ+ y otros grupos minoritarios para pasarla bien – pero, ya no más. La música del Conejo Malo no es simplemente una versión esterilizada de viejas técnicas y ritmos. Al contrario, la música de Benito retiene y amplifica la diversión y mofaera típica del género. En cuanto al lenguaje explícito de algunas de sus canciones, es cuestión de reconocer que una gran porción de su discografía está producida para ser escuchada y bailada en los clubes. Todo tiene su lugar y tiempo.

Postulo que podemos explicar gran parte de la aversión generacional a la música de Benito a través de un análisis de su propuesta radical. Concepciones anticuadas de la sexualidad, el rol de la mujer, la homosexualidad, la raza y la música urbana limitan la habilidad para disfrutar de la música trap de Bad Bunny. ¡A todos no nos tiene que gustar! Ahora, no podemos usar los prejuicios como un chivo expiatorio para criticar el éxito del cantante.

Aun cuando lo criticamos, también dependemos de él para que intervenga cuando el gobierno nos falla. Desde las protestas del Verano 2019, dependemos más de Bad Bunny y de otros artistas para que sean campeones de nuestras cruzadas. Nuestras expectativas sobre el rol de los artistas puertorriqueños están fundamentadas en la falta de credibilidad en nuestra clase política. Un ejemplo reciente: durante las protestas nacionales del movimiento “Black Lives Matter”, ardíamos para que Benito dijera o hiciera algo. ¿Por qué no le hicimos estos reclamos a la gobernadora? ¿O al secretario de Educación? No podemos pedirle a Bad Bunny que nos salve y a la misma vez reprobarlo cuando este alcance el éxito. El logro de este joven puertorriqueño es nuestro logro colectivo. ¡Celebrémoslos y suban el volumen!