En los hogares de adultos mayores lo estamos haciendo bien

El pasado 6 de julio nos levantamos con la triste noticia del primer caso de COVID-19 en una institución de cuidado de larga duración de adultos mayores en Puerto Rico. Me faltó la respiración, sentí un nudo en la garganta y una punzada en el estómago; el temido momento había llegado. Aun cuando nos llegaban noticias tan serias como que en Estados Unidos el 40% de los casos positivos eran de adultos mayores en instituciones de cuidado de larga duración, teníamos la impresión de que, con lo que estamos haciendo, esto no nos pasaría. Hoy hay 16 casos confirmados y dos posibles muertes (ya que aún no tienen los resultados de las pruebas moleculares) en dos instituciones ubicadas en Carolina del mismo propietario.

Tenemos que poner la situación en justa perspectiva. Según reportado por el Departamento de la Familia, se han confirmado en dos instituciones 18 casos positivos a COVID-19 y dos muertes relacionadas en los hogares de adultos mayores entre residentes y empleados. Ello representa un 0.045% y 0.005%, respectivamente, de los 30,000 adultos mayores institucionalizados y 10,000 empleados. Al día de hoy, de la población de Puerto Rico, la cual se estima en 3,193,694, ha habido 9,654 casos de contagio, lo cual equivale al 0.3% del total y 167 muertes que representan 0.005%.

Esto debe ser una invitación a redoblar esfuerzos, a continuar tomando todas las medidas de prevención que, al momento, estamos aplicando: uso de mascarillas y de hand sanitizer, lavado de manos frecuente, toma de temperatura y oxigenación, mantener la distancia y evitar compartir vasos y cubiertos.

PUBLICIDAD

Exhorto a todos los componentes de esta industria, empleados, proveedores de servicios y familiares a que tomen conciencia de la gran responsabilidad que tenemos con la población más vulnerable en esta pandemia. A todos aquellos que proveen servicio directo, sobre todo al personal de cuidado y asistencia, hacemos un llamado a que eviten los lugares concurridos, espacios cerrados por periodos prolongados y participación en actividades multitudinarias. Este personal que ofrece servicios va más allá de lo establecido. Respetan, expresan afecto, realizan actividades para alegrarles la vida a los adultos mayores en un momento en el que se sienten angustiados por las noticias que ven y no entienden del todo y por la falta de contacto con sus familiares y amigos. A ustedes, gracias.

A los administradores y propietarios de los hogares, mi respeto por continuar sirviendo con compromiso, en esta crisis en la que hay que mantener la salud física y emocional de nuestro equipo de trabajo, residentes, familiares y allegados. Con la responsabilidad de tener un gran abasto de materiales de protección y desinfección (los que se consiguen a sobreprecio), buscando materiales desechables en tiempos en los que limitan las cantidades a una industria que no sido incentivada y que ha mantenido su operación 24/7. Esperamos que esta crisis la superemos apoyándonos como hasta ahora, unos en los otros.