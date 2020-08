En momentos así, una introspección necesaria

Lo menos que necesitábamos o que se merecía nuestro pueblo en estos momentos de pandemia, temblores de tierra y época de huracanes era este tsunami de incompetencia, mala voluntad y quién sabe cuántas cosas más que estén pasando por debajo del radar, en torno a las primarias de los dos partidos mayoritarios del país. Quienes crearon la debacle tienen la responsabilidad de restaurar las cosas a su punto inicial, pero desafortunadamente serán también quienes continuarán tratando de administrar al país. Nuestra gente es astuta y en medio de tanto ruido, incertidumbre sobre qué en realidad ha pasado y acciones de líderes que actúan procurando únicamente sacar ventajas para sí y los suyos, se percatan de su propia vulnerabilidad frente a esto lo cual nos hace correr el peligro de caer en desánimo, desesperanza y depresión que lleven a la desactivación.

Es precisamente en momentos como estos que es necesario mirarnos de cerca, pasar revista sobre lo que somos y con lo que contamos para echarnos a andar con la frente en alto y el paso firme, exigiendo respeto de los nuestros, así como de los demás.

Desde que tenemos memoria nos vienen diciendo que somos pequeños, pobres, carentes de recursos naturales, vagos, colonizados e incapaces de autogobernarnos.

En años más recientes, gracias a las acciones de algunas personas en el gobierno, se han añadido adjetivos tales como corruptos, mentirosos, incompetentes, pillos, insensibles y aprovecha’os. Nada más lejos de la verdad, aunque tengamos personas, sobre todo en las filas de los que administran la cuota del poder que podemos reclamar dentro de la colonia, que puedan ser muy bien descritas por esos epítetos.

Puerto Rico es un archipiélago de enorme belleza, que cuenta también con gran riqueza en cuanto a recursos naturales, de los cuales los colonizadores que a través de nuestra historia nos han gobernado se han apoderado y/o pretendido destruir. Contamos con fuentes de agua fresca -ríos y mogotes- minerales, terreno fértil, biodiversidad exuberante y única en el bosque fluvial tropical El Yunque, bosques, mangles, humedales, islotes, cuevas, montañas y energía abundante rodeándolo todo, transportada por los rayos del sol, la fuerza del viento o el movimiento de las olas del mar, y muchísimas cosas más, que nos deben llenar de orgullo y amor propio.

Dentro de toda esa riqueza tenemos que destacar que la mayor es nuestra gente, nosotras y nosotros mismos: gente bella, honesta, trabajadora, inteligente, emprendedora, creativa, solidaria, talentosa, compasiva, alegre y servicial. Gente que sobresale dondequiera que se sitúa: en los deportes, la tecnología, la medicina, la educación y la investigación, la música, la poesía, la pintura, el cine, el baile y el teatro. Gente valiente, de fe, con un historial impresionante de resistencia, con capacidad para no conformarse y procurar renovar su entendimiento para eliminar la violencia, la corrupción, el engaño y la injusticia y para hacer brotar la equidad, la justicia social y la paz. Gente que defiende el medio ambiente, su idioma, sus valores y su cultura en total; que no escatima esfuerzos para apoyar a otros pueblos y que va dejando huellas profundas, variadas, hermosas, que esculpe al hacer camino al andar.

En momentos como este que estamos viviendo es menester traer todo esto a la memoria, haciendo una introspección para no flaquear y no permitir que la imagen que otros se hagan de nosotros y nos quieran proyectar, a causa de las acciones de unos pocos, nos vayan a perturbar nuestro espíritu, empañar nuestras mentes y acongojar nuestros corazones. Afirmemos, sin que nos quede ni un ápice de duda, que ni los corruptos, ni los incompetentes, ni los que se apoderan del poder para enriquecerse, ni los que menosprecian la sabiduría de todas y todos pretendiendo pasar gato por liebre, ni nos definen, ni nos representan. Juntémonos para exigir respeto, transparencia en los procesos, pulcritud en las intenciones, honestidad en el accionar y participación genuina para todas y todos. Es hora también de estar alertas a ver qué cosas quieren pasar por debajo del radar mientras nos enredan con esta debacle. Hermanas y hermanos, es hora de estar firmes y no desmayar.