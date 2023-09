La protección del habeas corpus

Recientemente ha sido tema de atención mediática en Puerto Rico la excarcelación de varias personas confinadas en espera de juicio mediante el recurso judicial de habeas corpus. Se trata de confinados acusados de delitos graves que estaban en espera de juicio por no haber podido prestar fianza. En ocasiones, la cobertura mediática de esos casos ha dado la impresión de que el recurso de habeas corpusse ha utilizado para excarcelar irresponsablemente a delincuentes peligrosos. Es menester aclarar el concepto del habeas corpus y la protección constitucional que existe en Puerto Rico, que prohíbe la detención preventiva por más de seis meses de una persona que no ha sido juzgada del delito que se le imputa. Este recurso no conlleva la exoneración de la persona del delito del cual se le acusa.