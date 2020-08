En tu memoria, Fernando Olivero Barreto

No pretendo ser imparcial y objetivo en estas líneas. Cuando hablo de Fernando Olivero Barreto estoy totalmente parcializado. El hecho de que Fernando fuera mi mentor jurídico y deportivo hace imposible que pueda abrazar la imparcialidad cuando de él se trata. No sé si muchos comprendan el significado que Fernando tuvo para el deporte puertorriqueño. Y solo hablo del deporte, porque si entro en el campo de las luchas sociales, políticas y ambientales, ni un libro le haría justicia.

No estoy seguro de que algunos comprendan la envergadura e importancia de las aportaciones que dio Fernando al deporte y lo mucho que tardaremos en tener una figura siquiera parecida a él. El bagaje deportivo de Fernando y sus aportaciones al movimiento olímpico son incalculables, autónomas e independientes… y no están atadas a la figura de ningún personaje en particular en el deporte.

Fernando fue padre cooperador en distintos clubes de categorías menores deportivas, como lo han sido muchos padres y madres en Puerto Rico, presidiendo incluso algunas de dichas asociaciones. En cuanto al deporte élite, Fernando fue apoderado de los Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional en los años ochenta, logrando conglomerar el trabuco más grande que tuvo esa ciudad. No es pellizco de ñoco el tener a Pablito Alicea, Manolo Cintrón, José “Carita” López, Ramón Rivas junto a Julio Toro en el mismo equipo. Su paso por el baloncesto no quedó ahí. En su valiente gallardía, Fernando fue también exitoso dueño del equipo de Yabucoa en el osado Circuito de Baloncesto Profesional en los años 1991 y 1992.

PUBLICIDAD

Cuando para mediados de los años 90 la Federación Puertorriqueña de Voleibol tuvo la suerte, la dicha y la fortuna de que Fernando entrara como Director de Torneo a prestarle sus talentos, ya Fernando le había dado varias vueltas a la pista y liderado luchas deportivas únicas en el país acompañando o ayudando a figuras de la talla de Tuto Marchand y Germán Rieckehoff Sampayo. En su paso por el voleibol, Fernando dio cátedra de lo que es ser un apoderado responsable y exitoso. Con los equipos femeninos de Bayamón y Carolina, junto a su hijo Fernando Olivero Lora, no tuvo una sola temporada perdedora, acumulando dos campeonatos en cinco años, estando siempre en la postemporada y no debiendo nunca un centavo a nadie. No por casualidad Fernando Olivero Barreto es miembro del salón de la fama del deporte de Carolina.

Sus dotes de gerente deportivo lo llevaron a gerenciar la Selección Nacional femenina de voleibol, a la que le dio el profesionalismo y sitial que nunca había tenido. Como parte de dicha gestión gerencial, entre muchos otros logros, alcanzó la primera medalla en la historia en una Copa Panamericana.

El deporte del balón y el aro tuvo igual suerte de tener de vuelta a Fernando como miembro de la Junta de Gobierno de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico para cerca del 2010, a la vez que fungía como Director de Torneo del Baloncesto Superior Nacional. Allí, las luchas no fueron pocas, liderando litigios y luchas complicadas de una federación alicaída, incluyendo la redacción y defensa de la Constitución que sentó las bases del nuevo sistema de gobierno del que goza hoy dicha Federación.

PUBLICIDAD

Pero no se nos olvide que Fernando era, ante todo, abogado. Y es desde el Derecho que dio los aportes más contundentes al deporte boricua. Fernando fungió como abogado líder en todos o casi todos los casos que se litigaron en los tribunales en los cuales estaba, o pudiera estar, en controversia o riesgo la autonomía olímpica y federativa. Fernando asesoró y lideró, desde su posición como asesor legal del Comité Olímpico de Puerto Rico, las controversias más sensitivas que tuvo el deporte puertorriqueño. Defendió a las federaciones deportivas, al Comité Olímpico de Puerto Rico, a los atletas y a las ligas profesionales contra todo adversario que pretendiera socavar los cimientos de nuestro deporte. La jurisprudencia puertorriqueña en materia deportiva está repleta del nombre de Fernando por dondequiera que se mire.

Fernando defendió la autonomía olímpica y federativa como defendió todo en su vida: sin miedo, de frente, con elegancia, pero siempre firme y punzante. Nadie en este país estuvo o aún puede considerarse más versado en Derecho Deportivo que Fernando, al punto que nos regaló la primera publicación en Puerto Rico en dicho tema: “La lucha contra el dopaje en el deporte”. Digo “nos regaló” porque literalmente le regaló los derechos de autor sobre dicha publicación al Comité Olímpico de Puerto Rico.

¿Qué más puedo decir? Son muy pocas las personas en Puerto Rico que han podido o podrán llegar a ser figuras para el deporte puertorriqueño como la que fue Fernando Olivero Barreto. Bienaventurados somos los que pudimos estar al lado de Fernando y eternamente agradecidos deberían estar aquellos a los que Fernando les regaló su talento, entrega y dedicación.