En un abrir y cerrar de ojos: la criminalización de la decisión de Elianni Bello Gelabert

En casi un mes, y sin pronosticarlo, la vida le cambió a Elianni Bello Gelabert. Pero en esta última semana, ese cambio fue en un abrir y cerrar de ojos. Y es que los acontecimientos no iniciaron ese 8 de abril, cuando en su desesperación y ansias de apoyo, acudió a llevar a su hija de tres meses de nacida a la casa de su progenitor y familia paterna. Lo que pensó como una solución a su precaria condición de vida en un país extranjero, y con una orden de desahucio a punto de cumplirse en 12 días, culminó en lo inesperado para ella. Aunque estuvo custodiando a su hija esa madrugada en espera de que su progenitor la recibiera, la colocó dentro de los predios donde este reside en un asiento protector, llamó a la Policía para explicar su toma de decisión y asumió su responsabilidad, o como se diría en la jerga popular, dio cara. Esto no la libró de su arresto y encarcelamiento por cargos de maltrato contra su hija, en su modalidad de negligencia. Exacerbó esta noticia la coincidencia de esta toma de decisión con no haberse resuelto del todo el apagón en esa zona. Pero más aún la exacerbó en la psiquis cotidiana de muchos, incluyendo la de los y las representantes del propio Estado, que fuera una madre la que haya tomado tal decisión.