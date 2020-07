Envían equipo inservible a los “nursing homes”

Las tragedias siguen sucediendo una tras otra, y no solo en Puerto Rico. Debido al alto riesgo de complicación que representa la nueva cepa del coronavirus para los adultos mayores, especialmente para los que viven en instituciones geriátricas, el gobierno de Estados Unidos destinó la friolera de $134 millones para que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) distribuyera equipo de protección en los “nursing homes”.

La intención era darles inventario para 14 días, ante la falta de capacidad económica de esos centros para adquirir el equipo o las dificultades enfrentadas para comprarlo en un mercado en el que escasea por la alta demanda. Para cumplir con el plan, FEMA distribuyó mercancía a 15,000 de esas instituciones a mediados de junio.

Pero, ¡sorpresa!, llevaron equipo que no sirve. The New York Times reporta que ninguna de las mascarillas N95 servía, tenían elásticos defectuosos que se salían al tratar se ponérselas; llevaron mascarillas quirúrgicas hechas con tela de ropa interior; entregaron guantes sin su pareja en bolsas plásticas sin rotular; distribuyeron batas plásticas que no tenían los huecos para que la persona metiera los brazos; y la parte adhesiva que se usa para cerrarlas no servía.

Fue tan desastroso, que organismos reguladores de California han advertido a los centros geriátricos que no usen esos equipos porque, en lugar de proteger, representan un riesgo de infección. Oficiales de FEMA aseguran que las batas cumplían con los estándares y que se han comunicado los suplidores para que entreguen modelos que le sean “más familiares” al personal médico.

Es imperdonable que haya personas y empresas que se beneficien en las emergencias a expensas del bienestar de los más vulnerables y que las agencias públicas sigan fallando en la tarea de fiscalizar. En este caso, es particularmente grave pues se trata de proteger a la población que ha sufrido el 40% de las muertes a causa de coronavirus en Estados Unidos. Increíble.