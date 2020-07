¿Es factible la educación a distancia?

Comencé esta columna haciendo una lista de preguntas que se me iban ocurriendo mientras escuchaba y leía las declaraciones del secretario de Educación (DE), Eligio Hernández, sobre los planes para el comienzo del próximo año escolar. Tuve que parar la lista por varias razones, pero entre las principales hay una muy práctica, la limitación de espacio, y otra no tan práctica pero igual de real, la preocupación que siento ante el gran reto que enfrenta nuestro sistema de educación pública.

El secretario explicó que los maestros comienzan sus labores docentes en las escuelas el 3 de agosto de forma remota, pero llegarán a los salones el 11 del mismo mes. Para los estudiantes, las clases comienzan 17 de agosto de forma virtual, o sea, a distancia, y el 17 de septiembre de forma presencial y virtual, siempre y cuando las circunstancias de la pandemia lo permitan.

Fueron muchos los otros detalles que proveyó, pero entre los más inquietantes para mí, fue el detalle de que los estudiantes de educación especial recibirán la educación de forma remota, aunque se darán citas para los servicios que se puedan ofrecer de forma presencial. La educación no es mi especialidad, pero son harto conocidos en Puerto Rico los retos que estos chicos enfrentan en circunstancias normales dentro de sus salones de clase, aun teniendo frente a ellos, en la mayor parte de las ocasiones, a un profesional comprometido ayudándole a recibir su educación. Me pregunto, ¿mamá o papá tendrá el tiempo, la experiencia y el conocimiento para, además de atender sus necesidades particulares, encargarse de asistirles en sus estudios de forma remota?

Pero, creo que hay preguntas más básicas por contestar. Se estima que en el sistema de educación pública en Puerto Rico tenemos aproximadamente 292,000 estudiantes. De esos, el 78% vive en comunidades pobres. El secretario dijo que a cada uno se le proveerá una cuenta y una computadora portátil o una tableta.

Sin embargo, si como se informara, el 81% de las computadoras y tabletas no estará disponible en agosto, ¿cómo hablamos de educación a distancia? Ante la realidad de que el gobierno finalizará la entrega de este equipo a los estudiantes en noviembre de 2020, ¿cuántos estudiantes no podrán recibir esa educación a distancia por semanas o meses? A pesar de que conozco y agradezco que muchos maestros utilizaron sus celulares y equipo tecnológico personal para poder impartir clases luego de los terremotos y el cierre por la pandemia, la realidad es que la mayor parte de nuestros estudiantes no tienen ese equipo, por lo que dependen en su totalidad de que el gobierno lo provea.

Asumamos que el estudiante recibe el equipo, ¿tendrá internet en su hogar? Además de esta, son muchas otras interrogantes las que quedan por contestar. ¿Los maestros tendrán las herramientas para enfrentar estos nuevos retos? Mientras papá y mamá trabaja, ¿quién supervisará y ayudará al chico con la educación a distancia?

Las preguntas no son con el ánimo de criticar. Son con el ánimo de alertar. El próximo año escolar será uno de grandes retos. Por el futuro de nuestra isla, la educación de nuestros chicos no puede estar solo en las manos del gobierno. Me pregunto, ¿cómo podremos aportar?