Es factible la educación en línea

La licenciada Zoé Laboy Alvarado escribió el artículo de opinión “¿Es factible la educación a distancia?”. Presentó “la preocupación que siente ante el gran reto que enfrenta de educación pública”. De igual manera, a su decir parafraseado, reconoció que la educación no es su especialidad, pero que bien se conocen los retos que enfrentan los educandos del Departamento de Educación de Puerto Rico, aún en circunstancias “normales”.

Sobre sus afirmaciones, se puede destacar que muestra datos verificables. Es imposible esconder el cielo con una mano. No obstante, bien se ha explicado anteriormente que la educación en línea sí es factible. En esencia, sin importar la modalidad (presencial, “online” o híbrida) que se utilice para brindarla, si se provee de manera correcta, la educación (concepto abstracto), en general, es viable y produce frutos multiplicados en la mayor parte de las veces.

Más allá del cuestionamiento sobre si la educación a distancia es realizable o no, las preguntas y el establecimiento de vías de solución deben girar en torno a la agilidad de los procesos burocráticos del aparato gubernamental, los procedimientos para su implantación, la necesidad de materiales y recursos y la falta de orientación para maestros, estudiantes, padres y comunidad en general, entre otros factores. En efecto, esa pregunta genera posturas encontradas a favor y en contra. Puede conducir a un sector a generalizar, especialmente a aquellos que ni siquiera pueden definir qué es la educación en línea (a distancia, equivalente para muchos).

Esta no es sinónimo de enviar tareas o ejercicios de prácticas por Edmodo, Facebook, Messenger o WhatsApp. Hay quienes limitan o confunden su significado al uso de una plataforma o herramienta tecnológica. Son conceptualizaciones simplistas que dejan entrever la falta de conocimientos sobre la formalidad de esta modalidad educativa.

Sí, se sabe que muchos de los estudiantes del sistema educativo público de Puerto Rico no tienen computadoras ni internet. También se conoce que un número significativo de maestros carece de materiales básicos en las salas de clases y no cuenta con adiestramientos para enseñar en línea. Es posible que un gran grupo ni siquiera tenga computadoras. De igual manera, se reconocen las dificultades de los padres que trabajan o que no cuentan con destrezas fundamentales para ayudar a sus hijos en sus hogares. Todo eso es cierto. No obstante, estos factores externos no son inherentes a la esencia y viabilidad de la educación en línea.

¿Qué cómo se puede aportar? Por ejemplo, se debe educar al pueblo (al menos a las comunidades educativas) sobre lo que es la educación en línea. ¿Cómo? Debe orientarse a través de la mayor cantidad de medios posibles a los que pueda acceder el público concerniente o interesado. Igualmente, verbigracia, cada comunidad escolar debe identificar a los alumnos que cuentan con los recursos tecnológicos para recibir las clases completamente en línea y cuáles requerirán que se les entreguen los materiales de manera impresa durante el tiempo que no podrán visitar de manera presencial las aulas, o mientras reciben los equipos prometidos. Esta situación es de emergencia, no será para siempre. Las alternativas creativas y proactivas existen, pero deben brindarse sin dilación.

Ciertamente, en el proceso, muchas gestiones no funcionarán y se descartarán. Probablemente, con la realización de todos los esfuerzos razonables, algunos grupos se quedarán rezagados. Sin embargo, una vez identificados, se trabajarán las particularidades para que puedan solucionarse. En fin, nada ha sido, es o será perfecto. Las críticas, excusas o razones para que los procesos educativos se retrasen siempre estarán. Con todo, por algún lugar hay que comenzar. Los líderes puertorriqueños deben comprender que la educación en línea sí es factible, solo se necesitan la voluntad, palabra y acción para posibilitarla. ¡Llegó el momento!