¿Está el dólar en camino a desaparecer como moneda dominante en el mundo?

El sistema monetario mundial se enfrenta al reto que le generan cambios en lo económico, geopolítico y tecnológico que nos plantean si a corto plazo el dólar estadounidense podría perder su posición como moneda internacional dominante. Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) reflejan cómo el dólar controla las finanzas mundiales. El 60% de las reservas de divisas de los bancos centrales del mundo están invertidas en activos denominados en dólares. En 2020, China era el mayor tenedor de reservas de divisas del mundo, con unos activos cercanos a los 3.5 billones de dólares. Esa cifra sería 4.5 billones si se incluyen los activos extranjeros en manos de los bancos estatales.

Si bien Estados Unidos es un deudor neto del resto del mundo, una caída en el valor de su moneda implicaría una ganancia inesperada para Estados Unidos y una gran pérdida para el resto del mundo, escribe Germán Giraldo Concha. (Shutterstock)

Un poco más del 40% de las transacciones internacionales de pagos se realizan en dólares. Prácticamente, la totalidad de los contratos de materias primas fijan sus precios y transacciones en dólares. La fortaleza del dólar confiere a Estados Unidos poder e influencia considerable y le permite ir más allá del efecto en el PIB y el comercio global, lo cual ha resentido desde hace tiempo a los rivales y aliados por igual.

El avance de China en el comercio internacional le está ocasionando problemas al sistema. Los modelos de intercambio entre países parecen estar cambiando por la influencia del gigante asiático. El ejemplo más reciente lo constituye el acuerdo firmado entre Brasil y China en el que el yuan y el real serán las monedas de cambio para el comercio, en detrimento del dólar. Este acuerdo se suma a las alianzas comerciales con economías como Arabia Saudita, Rusia, India y Pakistán entre otros.

PUBLICIDAD

Aunque se reconoce el esfuerzo de China y otros países por romper con el monopolio del dólar como moneda única de intercambio, la tarea no parece ser fácil a corto plazo. Hay otras fuerzas que mantienen el dominio del dólar, en especial la perspectiva de pérdidas si el dólar tambalea.

La trampa del dólar

Los inversionistas extranjeros, entre ellos los bancos centrales, poseen cerca de 8 billones de dólares en deuda del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con el Treasury International Capital (TIC), China es el segundo tenedor extranjero de bonos del Tesoro de Estados Unidos, con activos al final del 2021 por encima de un billón de dólares.

Las obligaciones financieras de Estados Unidos con el resto del mundo alcanzan un total de 53 billones. Debido a que este pasivo o deuda está denominado en dólares, el desplome del dólar no afecta el monto, pero reduciría el valor de esos activos en las monedas de los países poseedores. Por ejemplo, los bonos del gobierno federal en posesión de inversionistas chinos valdrían menos en renminbi (yuan).

En cuanto a los inversionistas estadounidenses, poseen unos 35 billones de dólares en deuda denominada en monedas extranjeras. Por ello, el aumento en el valor de esas monedas en relación con el dólar implicaría que su valor sería mayor al convertirlas a dólares.

Como planteó Eswar Prasad, profesor de la Universidad de Cornell en su libro The Future of Money: How the Digital Revolution Is Transforming Currencies and Finance, si bien Estados Unidos es un deudor neto del resto del mundo, una caída en el valor de su moneda implicaría una ganancia inesperada para Estados Unidos y una gran pérdida para el resto del mundo.

PUBLICIDAD

La consecuencia es que la función del dólar como moneda de reserva dominante continuará, incluso si pierde fuerza como moneda de pago, lo cual parece avanzar de forma lenta. Datos del 2021 del FMI reflejan que solo el 3% de las transacciones de pago globales se realizan en renminbi o yuan chino.

En un futuro previsible, incluso los detractores del dólar podrían temer una caída marcada de su valor, con lo cual el mundo quedaría atrapado en la “trampa del dólar”.

LEE MÁS:

Acuerdos monetarios sustitutos del dólar: tendencias en la economía política global, por José Gabriel Martínez Borrás