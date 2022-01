Experiencia, empatía y compromiso para prevenir el maltrato a menores

En 1997 pensaba que la situación del maltrato en la isla no podía ser peor. Dos décadas y media me han enseñado que, desgraciadamente, aunque hay más información disponible, también se ejerce más violencia contra la niñez y los adolescentes. Mi experiencia en estos 25 años me ha permitido evidenciar, sin embargo, que, cuando los servicios se ofrecen desde el respeto, la excelencia y la innovación se logran resultados extraordinarios para la niñez, para las familias y para el país.