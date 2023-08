Fania All Stars: la salsa antes del Cheetah y después del Cheetah

Hoy, 26 de agosto, se cumplen 52 años del concierto-baile de la Fania All Stars (FAS) en el Cheetah Club, ubicado en el Midtown de Manhattan. El encuentro fue filmado como parte del documental llamado “Our Latin Thing” (Nuestra Cosa Latina) que catapultó la música de la Fania a nivel global. La FAS se había reunido, por primera vez, en octubre de 1968, en el club Red Garter situado en Greenwich Village, pero en ese momento era una discográfica sin una línea de acción claramente definida. En este primer encuentro, Fania se reforzó con cuatro estrellas invitadas de Tico y Alegre Records: Tito Puente, Eddie Palmieri, Ricardo Ray y Jimmy Sabater. En los años 1968 y 1969, Fania publicó dos LP titulados Live at the Red Garter Vol. 1 y Vol. 2, cuya música estaba orientada hacia las descargas jazzísticas y a temas del llamado latín soul, que pasaron sin pena ni gloria.