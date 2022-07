Feminicidios en Puerto Rico: llamemos las cosas por su nombre

Sobre el último asesinato de una mujer en Puerto Rico, Jennifer Maldonado, del que he leído y escuchado, además de horrendo, hasta donde sé la policía todavía no ha podido determinar si la muerte se considera un feminicidio. Sin embargo, se convierta o no en el feminicidio número diez desde que comenzó el 2022, es alarmante saber que la sorpresa e indignación que sentimos al terminar el 2021 con 12 feminicidios “íntimos” se iba a quedar corta con lo que pasaría durante este año. Ya confirmado por la Policía, en poco más de seis meses, hemos tenido nueve feminicidios clasificados como “íntimos” porque el victimario fue pareja o expareja de la víctima.