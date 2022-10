Fiona y el desarrollo de comunidades sostenibles: ¿después de los suplidos qué?

Hace un tiempo, viajaba junto a un grupo de misioneros por una carretera entre Guatemala y El Salvador. De momento, me advirtieron que no me asustara pues aumentaría la velocidad del vehículo en un tramo solitario. El lugar se denomina la ruta de la muerte y es preciso desplazarse veloz para evitar asaltantes que se esconden a orillas de la vía.