Fragilidad no hablada y un consejo necesario
¿Qué podemos hacer cuando interactuamos con esas personas en lucha que pueden estar a punto de quemazón o explosión? Cuestiona Jorge Giovanetti
28 de febrero de 2026 - 11:00 PM
Este semestre enseño una clase nocturna en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Recientemente me surgió una situación tipo “noticia en desarrollo” que potencialmente me impediría llegar al salón y attender a los alumnos. Pensé reunir al grupo en modalidad remota y se lo propuse al estudiantado mediante correo electrónico. El 75% respondió que tenía situaciones personales que les impedirían conectarse y participar en línea. La clase no sería viable ni productiva con 25% del estudiantado, y con un profesor que realmente no estaba al 100% de sus capacidades.
