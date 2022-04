Gabriel “Gabi” García: víctima de la esquizofrenia deportiva portorricensis

Siempre que opino sobre asuntos que nos atañen, abordo los temas desde un punto de vista psicológico o sociológico. Evito, en lo que puedo, hacerlo partiendo de una óptica política, porque eso nos nubla la vista a todos. Como hice mis estudios de bachillerato en Psicología en la Universidad de Puerto Rico, y la maestría en Educación Especial en New York University, me siento bastante cómodo analizando lo que sucede en el país. Por ende, puedo afirmar, y estoy seguro de que los lectores estarán de acuerdo, en que el ser humano (y me incluyo) está obsesionado con la idea de que las personas piensen y actúen como ellos.