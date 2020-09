Gobernar como el perro del hortelano

Tal y se describe en la crítica social de la clásica comedia de Lope de Vega, los gobiernos se comportan como el “perro del hortelano” que ni come ni deja comer. Veamos el caso del complejo turístico del Balneario de Boquerón en Cabo Rojo, la idílica zona playera que por largos años del siglo pasado fue apetecido centro vacacional para la familia puertorriqueña de recurso moderado.

Reducidas a ruina tanto por el efecto de los desastres naturales como por el abandono gubernamental, las cabañas que atraían a cientos de familias durante prácticamente todo el año hoy permanecen cerradas en avanzado deterioro. El poblado de Boquerón que esas cabañas identificaron como el más afamado punto de encuentro social de la isla apenas sobreviviendo con los atractivos y recursos naturales de la zona, su vitalidad comercial evidentemente disminuida por la clausura del centro vacacional.

¿Quién olvida las vacaciones de la niñez en Boquerón? ¿La primera escapada de la adolescencia a Boquerón? ¿La alegría de llevar los hijos a vacacionar a la playa de Boquerón donde tus padres te llevaron? Mantener esas facilidades cerradas y abandonadas es más que privar al pueblo de un recurso natural fantástico, es un crimen económico que resta la energía que con urgencia Puerto Rico necesita para levantarse; entre muchos, otro acto de imperdonable negligencia gubernamental.

PUBLICIDAD

El alcalde Roberto Ramírez propone crear una empresa municipal para rehabilitar y operar el centro vacacional, mantener el balneario y desarrollar los atractivos turísticos de la zona. Es un alcalde popular bajo un gobierno progresista, pero su propuesta habría sido igualmente desestimada por una administración del mismo partido. No se trata de mezquindad política partidista, es el maldito “perro del hortelano” que ni come ni deja comer. Fíjese en los años desperdiciados para decidir y proceder al desarrollo de las 8,600 cuerdas de terrenos ocupados por la antigua Base de Roosevelt Roads que la Marina de Guerra devolvió al territorio de Puerto Rico a comienzos de este Siglo. Las administraciones populares y progresistas llegaron y se fueron una tras otra dejando en papel formidables proyectos que en nada quedaron. “Such is life”, dijo aquel ilustre filósofo de la Administración Fortuño… “Such is government”, habría querido decir.

Cuando el gobierno pretende abarcarlo todo y todo decidirlo, la consecuencia es el estancamiento que se vive. Cuando la pelea es por el programa y el presupuesto que controla el burócrata de turno, el resultado es la inacción que amarra al progreso. En Puerto Rico hay que espantar al “perro del hortelano”.