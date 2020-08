Gobierno limpio: unidos podemos

Siento el dolor de cada puertorriqueño cada vez que anuncian otro caso de corrupción. Ese es el peor virus: el que está matando nuestro futuro. Quiero servirte como tu gobernador convencido de que Puerto Rico solo se levantará con un líder que le devuelva la confianza en el gobierno a cada familia puertorriqueña, al gobierno federal y a los mercados financieros. Yo quiero ser tu gobernador para acabar con esa corrupción, y devolverte lo que es tuyo: tu gobierno, tu futuro, tu país.

Mi vida es mi mensaje: he administrado cientos de millones de dólares en fondos públicos sin un solo señalamiento. He combatido la corrupción al más alto nivel y he enfrentado a los grupos y carteles que han destruido la sana gobernanza en Puerto Rico. No me ha temblado la mano y los he vencido.

El retraso en la llegada de los fondos para la reconstrucción pos-María, el señalamiento constante y generalizado de que en Puerto Rico se lo roban todo, el truco y la gansería de algunos para robarse hasta el dinero de las pruebas para detectar el COVID-19, ponen de manifiesto la urgencia que tenemos de atajar este mal que acaba con nuestra fibra moral.

Por eso nuestra propuesta como colectividad no puede ser meramente el administrar bien el sistema de gobierno actual. Ese sistema está roto. Ese sistema es corrupto. Ese sistema hay que cambiarlo profundamente para limpiarlo y para liberar los recursos que nos permitirán crecer.

Como buenos puertorriqueños, nos toca a todos en el Partido Popular Democrático, una vez más, salir al rescate de la patria.

Puerto Rico lo tiene todo para triunfar. Solo hace falta romper con un sistema corrupto, y dedicar los recursos que hoy se pierden y malbaratan para la consecución de una agenda que promueva el bienestar y el progreso de todos, y no el de los corruptos. Con un gobierno limpio, unidos podemos tener:

1. Un sistema educativo de primer orden con un enfoque en el salón de clases, en hacer alianzas para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes y en tener la última tecnología. Para hacerlo, invertiremos más dinero en el salón de clases que en la administración del Departamento de Educación, como tristemente sucede hoy. De esa manera, compensaremos justamente a los maestros y dedicaremos recursos en continuar su preparación. Expandiremos alianzas con organizaciones sin fines de lucro, universidades y municipios, para romper con modelos de administración escolar que hoy no funcionan y que están abandonando a nuestros niños. Y para entrar en el siglo XXI, y en tendencias ahora imprescindibles ante la pandemia, invertiremos en facilitar el acceso a internet, computadoras y programas de aprendizaje a distancia.

2. Una Universidad de Puerto Rico que retome su agenda histórica como motor de superación y escalera hacia la clase media para miles de puertorriqueños, y como centro de innovación para la economía del conocimiento. Para ello, revertiré los recortes presupuestarios que la han puesto en precaria situación económica y le devolveré su autonomía.

3. Un sistema eléctrico estable, limpio, económico y que sea motor del desarrollo del país. Para ello, utilizaremos miles de millones de dólares en fondos de reconstrucción para instalar paneles solares en 200,000 techos en Puerto Rico, crearemos micro-redes en áreas rurales y urbanas, y promoveremos el desarrollo de cooperativas de generación y distribución.

4. Equidad y oportunidades de desarrollo para la mujer puertorriqueña. Crearemos programas de cuido que le permitan a la madre soltera completar sus estudios o trabajar. Nos aseguraremos de que en Puerto Rico haya igual paga por igual trabajo. Y proveeremos capital semilla para la creación de cientos de microempresas nuevas lideradas por mujeres.

5. Una vida digna en la edad dorada. Reabriremos escuelas abandonadas como centros de encuentro comunitario donde se les ofrezcan servicios de salud y alimentación, oportunidades de educación y entretenimiento, acceso a internet.

6. Un sistema de salud fundamentado en la prevención, la cobertura de todos los ciudadanos de Puerto Rico y la compensación correcta para nuestros profesionales de la salud. Desarrollaremos programas de alimentación saludable en las escuelas y recompensaremos a los beneficiarios del PAN con depósitos adicionales si adquieren frutas y vegetales frescos del país. Utilizando recursos estatales y federales, cubriremos a 250,000 personas que hoy no tienen acceso a servicios de salud. Y para atajar la fuga de profesionales, vamos a usar el poder económico del gobierno, que es el mayor comprador de servicios de salud en Puerto Rico, para que a los médicos, enfermeras, laboratorios, terapistas, farmacias, tecnólogos y otros profesionales de la salud se les paguen tarifas justas.

7. Una infraestructura de futuro. Pondremos al día las carreteras, las represas de agua con programas continuos de dragado y los sistemas de comunicaciones. Además, expandiremos la red de fibra óptica a cada rincón del país para dotar a cada hogar con internet de banda ancha.

8. Un Estado Libre Asociado renovado. El desarrollo de la democracia no termina nunca. Por eso he defendido el Estado Libre Asociado. Mientras otros lo han atacado, he sido la voz más fuerte y clara en defensa de ese vínculo especial entre Puerto Rico y Estados Unidos, a través de la común ciudadanía y de una Constitución que nos garantiza el disfrute de los derechos que valoramos. Unidos podemos renovar el ELA y decirle al mundo que no somos propiedad de nadie.

Por un cambio fundamental hacia ese gobierno limpio, que nos permita aunar esfuerzos y recursos para crear un Puerto Rico de progreso para todos, te pido que el próximo domingo salgas a votar. Vamos a luchar contra la corrupción y defender la honestidad que nos hace fuertes como partido y como país. Vamos a defender el ELA. Vamos a defender el futuro de tus hijos e hijas en esta tierra.

¡Unidos podemos! ¡Cuento contigo!