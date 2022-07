Gobierno y religión no mezclan en Estados Unidos ni en Puerto Rico

En ocasiones me enorgullece haber codirigido la campaña presidencial de Joe Biden en Puerto Rico. En otras, no tanto. Es importante aclarar que el apoyo que a través de los años he dado a diferentes candidatos nunca ha sido con la expectativa de que siempre tomarían decisiones con las que yo estaría de acuerdo.