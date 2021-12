Gracias, Don Gilberto Concepción de Gracia

Durante mi comparecencia a varios programas radiales para anunciar la presentación del libro Gilberto Concepción de Gracia: líder de la libertad, escudero de la patria, la más reciente publicación del Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, fui confrontado con la pregunta de si esta iniciativa no constituía un ejercicio de nostalgia. La pregunta me tomó por sorpresa, pero me brindó la oportunidad de “despacharme con la cuchara grande”.