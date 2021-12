Guaynabo City y el sobre de la desvergüenza

El arresto del alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico nadie lo vio venir. El país está más que sorprendido, atónito, porque según me escribió un exsecretario de Justicia, “Ángel Pérez parecía un hombre serio”. No es un secreto que de muchos políticos se sospecha que nadan en aguas turbias, sobre todo aquellos cuyos ingresos no son suficientes para justificar sus lujosas colecciones de autos, propiedades inmuebles, relojes y joyería, y quienes desde el servicio público, han llegado a acumular grandes fortunas y activos millonarios. Pero a Ángel Pérez nadie lo tenía en esa lista. Todo lo contrario, el alcalde se proyectaba como un hombre de familia, nada pretencioso, sin controversias mayores; parecía dedicado a servirle a su pueblo.