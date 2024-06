El mapa medieval del municipio de Dorado no empieza por donde todos creen que empieza. Me explico. Olvídense por un momento de la estatua en bronce de un guardián medieval a caballo, alzado en dos patas, a la entrada del Gran Parque Agroturístico Ecológico y Recreativo El Dorado, a pasos del puente que cruza el río La Plata. Olvídense también por un instante de la gallardía gamberra del municipio por borrar la historia cañera de la finca La Julia, colocando a la entrada del pueblo un anacrónico guardián que, a punto de caerse del caballo, sostiene un banderín de templario con el dibujo de la flor de lis, la misma flor que el alcalde se borda en sus camisas hawaianas. No vayan a confundir tampoco el símbolo de la armadura niquelada que usan Los Guardianes de Dorado -el equipo de béisbol doble AA- con el coqueteo municipal de San Jorge y la leyenda áurea del linaje de los capadocios, decapitado en Nicomedia por su fe. Si en realidad quieren palpar la frescura medieval del municipio, tendrán que darse prisa y tomar la autopista PR-22 en dirección a Toa Baja. Justo en la Salida 24, tras bajar por la curva, los espera un pergamino gigante, aguantado por una grúa, que anuncia dos eventos hoy sábado a las seis de la tarde: la gran Marcha de las Antorchas y el cuarenta aniversario de la primera Tumba Coco. ¡Sufre Petrarca!