Hacia una visión integral de la migración y la movilidad humana

Me entusiasma haber tenido la oportunidad de participar con un excelente equipo de profesionales en la formulación del nuevo Observatorio de Migraciones del SELA. Esta nueva ventana que se abre desde el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe busca ofrecer una visión integral de la movilidad humana. No son pocos los organismos internacionales y organizaciones privadas que trabajan los temas migratorios, pero la materia es de tal complejidad que este nuevo aporte se suma a la necesidad de concentrar los mayores esfuerzos posibles, tanto públicos como privados, para trabajar con mayor integralidad el tema de las migraciones y las diásporas, toda vez que es un fenómeno real que no tiene límite en el espacio ni en el tiempo y que requiere el máximo de atención para atender la tragedia que pueden significar las grandes movilidades de contingentes migratorios a lo largo y ancho de nuestro continente.