Hagamos la diferencia

Soy servidora pública y lo he sido durante toda mi trayectoria profesional de sobre 30 años de servicio. Por esto, entiendo a los empleados públicos, conozco su compromiso, así como conozco sus necesidades y los recursos que necesitan para servirle bien a Puerto Rico. Para fortalecerse y que nuestra economía progrese, el sector privado necesita de un gobierno que funcione, que sea ágil y eficiente. A su vez, tengo una visión de un gobierno facilitador y que trabaje de la mano con la empresa privada.

No soy una política de carrera, como he dicho en varias ocasiones no soy una política tradicional. Sin embargo, en orden de ponerme al servicio de Puerto Rico como su Primera Ejecutiva, estoy enfrentando un proceso político. Durante el mismo, mi familia y yo hemos sufrido ataques viciosos a nuestro carácter y credibilidad. El pueblo de Puerto Rico puede tener la certeza de que enfrentaré estos ataques de frente y me defenderé de la misma forma en que he defendido a Puerto Rico contra todo ataque.

Durante 20 años defendí los derechos de las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual como Fiscal del Departamento de Justicia. Luego, como Procuradora de la Mujer por más de seis años protegí los derechos de la mujer y reclamé por la igualdad de esta. Es por ello que no me es ajeno reclamar y defender los derechos de los marginados y de todos en la Isla. Es claro para mí a quiénes debo servir y proteger. Es por ello que no he dudado en tomar las medidas necesarias al enfrentar firmemente las crisis que se nos han presentado. Nuestra salud y seguridad son primero, por eso he tenido el liderato para manejar y tomar las determinaciones necesarias durante las crisis provocadas por los terremotos y la pandemia.

Uno de nuestros sectores más vulnerables está compuesto por nuestros pensionados. Estos, después de trabajar toda una vida, ven en peligro sus pensiones, lo que es totalmente injusto. Deben saber que no los voy a abandonar, por eso presenté una medida para proponer que el pago de las pensiones esté constitucionalmente garantizado. El Senado de Puerto Rico aprobó la medida. Sin embargo, miembros de la Cámara de Representantes le fallaron a nuestros pensionados al no aprobar la medida. Incluiré en mi plataforma una propuesta para que las pensiones sean garantizadas por nuestra Constitución, no descansaré hasta conseguirlo. En esta dirección, en los pasados días firmé una Ley que le provee un retiro digno a nuestros policías, bomberos, oficiales de custodia, paramédicos estatales y municipales. Ahora, los que cumplan con los requisitos establecidos, podrán retirarse con pensiones entre un 45% a un 55% del salario que devengaban al momento de su retiro. Por otro lado, creamos un programa de retiro incentivado que le hace justicia a nuestros empleados públicos al permitir que quienes cumplan con los requisitos se puedan retirar con una pensión vitalicia igual al 50% de su salario.

La salud, seguridad y economía forman parte de las prioridades de mi gobierno. Se ha estimado que alrededor de 1.5 millones de personas son participantes del Plan de Salud del Gobierno (PSG). A pesar de lo anterior, se ha estimado que entre 200,000 a 300,000 personas carecen de seguro médico en Puerto Rico. Hemos identificado los recursos necesarios para extenderle el PSG a 200,000 personas adicionales. Igualmente hemos propuesto enmendar la ley para evitar que las aseguradoras impidan que los ciudadanos tengan acceso a los médicos, tratamientos y medicamentos que necesiten para cuidar de su salud.

Tenemos un compromiso con la seguridad y el sistema de justicia de Puerto Rico. El acceso a la justicia no puede estar limitado a ciertos grupos o clases. Hemos iniciado una revisión de todo el aparato de seguridad y justicia de la Isla. Nuestro primer paso ha sido el proponer devolverle su independencia al Instituto de Ciencias Forenses de forma que no se repitan las situaciones que hemos vivido en el pasado. Por otro lado, Puerto Rico presenta los elementos ideales para el restablecimiento de las industrias de manufactura y las farmacéuticas. Además, hemos visto cómo las micro, así como las pequeñas y medianas empresas, se han convertido en el motor de nuestra economía. Atenderemos dos de los mayores retos para el establecimiento de estas industrias y comercios al establecer un sistema de permisología expedita y tomar medidas para que se materialicen reducciones adicionales en el costo energético.

A pesar de que no aspiraba a convertirme en Gobernadora, la historia me puso en esta posición. He decidido aspirar a la elección al darme cuenta que hace falta gobernar con empatía y sin mayor interés que el bienestar de Puerto Rico. Soy la primera servidora pública en alcanzar el cargo más alto que puede ostentar cualquier servidor público. He llegado a este puesto a servir, con las manos limpias y sin estar atada a deudas políticas.