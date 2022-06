Hipocresías fiscales de la Junta de Supervisión

En demasiadas ocasiones aquí no gobiernan leyes aprobadas democráticamente, sino cartas y mandatos emitidos unilateralmente por la Junta de Control Fiscal. Esas cartas no solo se emiten en virtud de una ley (Promesa) por la cual Puerto Rico no votó, sino que muchas veces encuentran poco o ningún fundamento jurídico en ella.