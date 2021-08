¡Hombre libre en Tokio!

TOKIO. ¡Hombre libre! Ya lo puedo declarar.

Se cumplieron los 14 días de cuarentena en Tokio y ya puedo caminar libremente por las calles de la capital, como lo indica el protocolo de COVID-19 que impuso la ciudad para todas las personas extranjeras acreditadas en los Juegos Olímpicos.

Así que voy a desquitarme de la cuarentena que pasamos los periodistas de Puerto Rico. Lo primero que haré es alquilar una motora eléctrica para mirar detenidamente las calles, que solamente he visto por la ventana de las guaguas.

También aprovecharé para ir a ver a los Yumiuri Giants en la pelota profesional de Japón y luego –ya compré taquilla- presenciaré una cartelera de los sumos en el templo de estos luchadores. Espero retratarme con ellos.

PUBLICIDAD

Tomaré un tren bala para ir a ver el Monte Fuji, que es un espectáculo visual, siempre y cuando no esté encendido. Lo seguiré de largo a la histórica ciudad de Kioto y me quedaré por allá una noche por aquello de decir que dormí en otra ciudad.

Visual del Monte Fuji en Japón. (Gregorio Borgia)

Y aunque no me gusten, voy a comer sushi en varios restaurantes y a tomarme una sopa levantando el bowl de la mesa con las manos, lo que no me permiten hacer en Puerto Rico.

Pero, espérate... Solo quedan dos días para todo eso y ambos son para trabajar.

Soñar no cuesta nada.