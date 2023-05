¿Iglesias “in-dependientes” … de Jesucristo?

Cuando hablo de iglesia, no me refiero a espacios medibles ni geográficos, sino a la iglesia como acontecimiento de encuentro, de relacionalidad y hospitalidad. Mi disertación doctoral de teología sistemática se centró en el tema de la eclesiología, es decir, el estudio de la iglesia como realidad histórica, social y política. Esto significa que la iglesia no es un ente de seres in-dependientes, que no penden de nada, autosuficientes como los líderes religiosos en tiempos de Jesús.